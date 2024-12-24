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Как избавиться от вредителей с помощью обычной мандариновой кожуры

1:39
Садоводство

Мандарины — это не просто символ Нового года, но и источник полезных ресурсов для садоводов. Их кожура обладает уникальными свойствами, которые можно эффективно применять на даче или в огороде. Агроном Петр Ломонос делится полезными советами по использованию мандариновой кожуры.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Польза кожуры мандаринов

Кожура мандаринов и других цитрусовых может служить отличной защитой для растений от вредителей и даже выполнять роль подкормки. Петр Ломонос рекомендует высушить корки на батарее, так как они сохраняют свои свойства в сухом виде. Замораживание кожуры не рекомендуется.

Как приготовить настой для борьбы с вредителями

Кожура содержит лимонин — компонент, способствующий борьбе с вредителями. Например, с помощью мандариновой кожуры можно справиться с гусеницами на капусте, тлей и слизнями. Для этого достаточно:

  • Наполнить литровую банку наполовину корками цитрусовых.
  • Залить кипятком до верха и накрыть крышкой.
  • Настоять в течение суток.

Полученный настой следует использовать для обработки пораженных растений, включая комнатные цветы.

Кожура как подкормка для растений

Кроме борьбы с вредителями, кожура цитрусовых может стать прекрасной подкормкой благодаря содержанию магния, серы и калия. После использования корок для защиты растений, можно повторно заготовить раствор, разбавив его наполовину с водой. Это средство особенно полезно для цветущих культур, так как способствует укреплению их иммунитета.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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