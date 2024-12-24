Узнайте, почему яблоки и груши покрываются ржавыми пятнами

Сетчатость на яблоках и грушах — явление, знакомое многим садоводам. Эти коричневые пятна или сплошная опробковевшая корка на кожуре выглядят непривлекательно, но не являются инфекционным заболеванием.
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Сорт яблок "Гала"
Причины появления оржавленности
Оржавленность — это физиологическое отклонение, вызванное повреждением эпидермиса под воздействием внешних факторов. В результате этих повреждений клетки кожуры отмирают, что приводит к образованию ржавой сетки или пятен.
Заморозки. Особенно опасны для 2-3-недельной завязи, когда риск появления повреждений выше всего. У груш поясок часто формируется в первые 30-40 дней после цветения.
Химикаты. Фунгициды на основе серы и медьсодержащие препараты могут вызывать сетчатость, если превышена концентрация или обработка проведена в жару.
Местоположение плодов. Яблоки и груши, растущие на периферии кроны, больше подвержены повреждениям: они первыми страдают от града, резких перепадов температур и обработки химикатами.
Сортовая особенность
У некоторых сортов оржавленность заложена генетически. Например, у груш "Конференция", "Белорусская поздняя" и "Дюймовочка" ржавая сетка на кожуре — обычное дело. Среди яблок это сорта "Голден Делишес", "Ренет Черненко", "Гала" и "Эльстар".
На "Антоновке обыкновенной" сетчатость чаще всего заметна вокруг хвостика, а у "Чижовской" она проявляется только в определённые годы.
Опасно ли это для плодов
Нет. Ржавая сетка на кожуре — лишь эстетический недостаток, который не влияет на вкус и безопасность фруктов. Единственный минус — такие плоды могут хуже храниться.
Как снизить риск оржавленности
Выбирайте устойчивые сорта. Слабо подверженные парше и мучнистой росе деревья реже покрываются сеткой.
Проводите обработки правильно. Используйте химикаты в пасмурную погоду или вечером, при температуре воздуха 20-22 °C.
Регулируйте крону. Открытая и хорошо проветриваемая крона снижает риск заболеваний и сетчатости.
Сбалансируйте питание. Уменьшите долю азотных удобрений, сделав акцент на фосфорно-калийных. Вносите бор и готовые удобрения с микроэлементами в ключевые фазы роста.