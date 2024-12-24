Узнайте, почему яблоки и груши покрываются ржавыми пятнами

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сетчатость на яблоках и грушах — явление, знакомое многим садоводам. Эти коричневые пятна или сплошная опробковевшая корка на кожуре выглядят непривлекательно, но не являются инфекционным заболеванием.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Причины появления оржавленности

Оржавленность — это физиологическое отклонение, вызванное повреждением эпидермиса под воздействием внешних факторов. В результате этих повреждений клетки кожуры отмирают, что приводит к образованию ржавой сетки или пятен.

Заморозки. Особенно опасны для 2-3-недельной завязи, когда риск появления повреждений выше всего. У груш поясок часто формируется в первые 30-40 дней после цветения.

Химикаты. Фунгициды на основе серы и медьсодержащие препараты могут вызывать сетчатость, если превышена концентрация или обработка проведена в жару.

Местоположение плодов. Яблоки и груши, растущие на периферии кроны, больше подвержены повреждениям: они первыми страдают от града, резких перепадов температур и обработки химикатами.

Сортовая особенность

У некоторых сортов оржавленность заложена генетически. Например, у груш "Конференция", "Белорусская поздняя" и "Дюймовочка" ржавая сетка на кожуре — обычное дело. Среди яблок это сорта "Голден Делишес", "Ренет Черненко", "Гала" и "Эльстар".

На "Антоновке обыкновенной" сетчатость чаще всего заметна вокруг хвостика, а у "Чижовской" она проявляется только в определённые годы.

Опасно ли это для плодов

Нет. Ржавая сетка на кожуре — лишь эстетический недостаток, который не влияет на вкус и безопасность фруктов. Единственный минус — такие плоды могут хуже храниться.

Как снизить риск оржавленности

Выбирайте устойчивые сорта. Слабо подверженные парше и мучнистой росе деревья реже покрываются сеткой.

Проводите обработки правильно. Используйте химикаты в пасмурную погоду или вечером, при температуре воздуха 20-22 °C.

Регулируйте крону. Открытая и хорошо проветриваемая крона снижает риск заболеваний и сетчатости.

Сбалансируйте питание. Уменьшите долю азотных удобрений, сделав акцент на фосфорно-калийных. Вносите бор и готовые удобрения с микроэлементами в ключевые фазы роста.

Контролируйте полив. Равномерная влажность предотвратит резкие скачки роста, которые способствуют появлению дефектов.

На заметку садоводам

В промышленных садах для уменьшения оржавленности применяют гиббереллины. Эти гормоны делают кожицу плодов более эластичной и устойчивой к повреждениям.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

