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Рассказываем, как на своём подоконнике вырастить огурцы с вкусом яблока

2:15
Садоводство

Ричмондский огурец "Зелёное яблоко" — оригинальный сорт, который станет не только украшением кухни, но и отличным источником свежих плодов. Сладкие, хрустящие и сочные "огуречные яблочки" с лёгким цитрусовым ароматом подходят для выращивания даже в условиях городской квартиры.

Огурец
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурец

Почему стоит попробовать

  • Вкус и аромат. Никакой горечи, белая хрустящая мякоть и освежающий цитрусовый оттенок.
  • Урожайность. Одно растение способно дать до 10 кг плодов размером с лимон.
  • Компактность. Эти огурцы отлично растут в 5-литровых контейнерах, которые легко разместить на кухонном подоконнике.

Особенности выращивания

Семена ричмондского огурца прорастают медленнее, чем у других сортов: от 18 до 20 дней. Чтобы ускорить процесс, перед посевом замочите их на сутки в стимуляторе роста, например, в растворе алоэ или янтарной кислоты.

Для почвы используйте смесь из суглинка, торфа, перегноя и перепревшего навоза. Можно взять готовый грунт и обогатить его ложкой комплексных удобрений с медленным высвобождением.

Как правильно посадить

  1. Заполните контейнер грунтом, оставив 10 см до края.
  2. Полейте почву отстоянной водой.
  3. Высейте семена: одно в центр, четыре по краям. Заглубите на 3 см.
  4. Засыпьте почву, слегка уплотните и увлажните с помощью пульверизатора.

Когда всходы появятся, оставьте два самых крепких проростка, удалив остальные.

Уход за растением

  • Полив. Регулярный и равномерный.
  • Мульчирование. Покройте грунт торфом, чтобы сохранить влагу и создать подходящую температуру для корней.
  • Подкормки. Используйте органические удобрения.
  • Влажность. Опрыскивайте растение водой из пульверизатора. Это защитит от клещей, которые не выносят повышенной влажности.

Создайте для растения комфортные условия, и оно порадует вас обильным урожаем даже в городской квартире.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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