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Рассказываем, как сохранить фикус здоровым: зимние советы

2:12
Садоводство

Фикусы заслуженно считаются одними из самых неприхотливых комнатных растений. Даже новички справляются с их уходом, поскольку небольшие ошибки в поливе или подкормке редко влияют на их внешний вид. Но если фикус сбрасывает листья, причина может быть серьёзнее, чем кажется.

Фикус
Фото: commons.wikimedia.org by avid J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фикус

Главные факторы риска

  1. Недостаток света. Укороченный световой день и низкая интенсивность освещения зимой — частая причина пожелтения и опадания листьев.
  2. Холод и сквозняки. Температура ниже 16°C или переохлаждение корней приводят к серьёзным проблемам.
  3. Сухой воздух. Расположение рядом с батареями отопления сильно снижает влажность, что негативно сказывается на состоянии фикуса.
  4. Пересыхание почвы. Полное высыхание земляного кома, особенно при частом повторении, неизбежно приводит к потере листвы.

Простые шаги для спасения фикуса

Чтобы помочь растению, выполните следующие рекомендации:

  • Переставьте фикус ближе к окну, избегая прямых сквозняков.
  • Уменьшите полив в два раза — зимой достаточно поливать раз в 10-12 дней.
  • Остановите подкормки до наступления весны.
  • Увлажняйте воздух или переместите растение подальше от отопительных приборов.

Неочевидные ошибки в уходе

Даже если основные причины устранены, стоит проверить:

  1. Качество почвы. Нехватка дренажа, закисшая почва или неправильный уровень pH могут вызвать стресс у растения.
  2. Полив. Использование жёсткой, неотстоявшейся воды может привести к засолению почвы.
  3. Пересадки. Частые перевалки из горшка в горшок или обнажение корней при пересадке негативно сказываются на состоянии фикусов.
  4. Избыток удобрений. Особенно зимой фикусы чувствительны к переизбытку подкормок.

Проблемы, замеченные на раннем этапе, легче всего устранить. Главное — вовремя скорректировать уход, и ваше растение останется здоровым и красивым.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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