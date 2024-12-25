Рассказываем, как сохранить фикус здоровым: зимние советы

Фикусы заслуженно считаются одними из самых неприхотливых комнатных растений. Даже новички справляются с их уходом, поскольку небольшие ошибки в поливе или подкормке редко влияют на их внешний вид. Но если фикус сбрасывает листья, причина может быть серьёзнее, чем кажется.
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Фикус
Главные факторы риска
Недостаток света. Укороченный световой день и низкая интенсивность освещения зимой — частая причина пожелтения и опадания листьев.
Холод и сквозняки. Температура ниже 16°C или переохлаждение корней приводят к серьёзным проблемам.
Сухой воздух. Расположение рядом с батареями отопления сильно снижает влажность, что негативно сказывается на состоянии фикуса.
Пересыхание почвы. Полное высыхание земляного кома, особенно при частом повторении, неизбежно приводит к потере листвы.
Простые шаги для спасения фикуса
Чтобы помочь растению, выполните следующие рекомендации:
Переставьте фикус ближе к окну, избегая прямых сквозняков.
Уменьшите полив в два раза — зимой достаточно поливать раз в 10-12 дней.
Остановите подкормки до наступления весны.
Увлажняйте воздух или переместите растение подальше от отопительных приборов.
Неочевидные ошибки в уходе
Даже если основные причины устранены, стоит проверить:
Качество почвы. Нехватка дренажа, закисшая почва или неправильный уровень pH могут вызвать стресс у растения.
Полив. Использование жёсткой, неотстоявшейся воды может привести к засолению почвы.
Пересадки. Частые перевалки из горшка в горшок или обнажение корней при пересадке негативно сказываются на состоянии фикусов.
Избыток удобрений. Особенно зимой фикусы чувствительны к переизбытку подкормок.
Проблемы, замеченные на раннем этапе, легче всего устранить. Главное — вовремя скорректировать уход, и ваше растение останется здоровым и красивым.
Уточнения
Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).