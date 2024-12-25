Рассказываем, как сохранить фикус здоровым: зимние советы

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фикусы заслуженно считаются одними из самых неприхотливых комнатных растений. Даже новички справляются с их уходом, поскольку небольшие ошибки в поливе или подкормке редко влияют на их внешний вид. Но если фикус сбрасывает листья, причина может быть серьёзнее, чем кажется.

Фото: commons.wikimedia.org by avid J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фикус

Главные факторы риска

Недостаток света. Укороченный световой день и низкая интенсивность освещения зимой — частая причина пожелтения и опадания листьев. Холод и сквозняки. Температура ниже 16°C или переохлаждение корней приводят к серьёзным проблемам. Сухой воздух. Расположение рядом с батареями отопления сильно снижает влажность, что негативно сказывается на состоянии фикуса. Пересыхание почвы. Полное высыхание земляного кома, особенно при частом повторении, неизбежно приводит к потере листвы.

Простые шаги для спасения фикуса

Чтобы помочь растению, выполните следующие рекомендации:

Переставьте фикус ближе к окну, избегая прямых сквозняков.

Уменьшите полив в два раза — зимой достаточно поливать раз в 10-12 дней.

Остановите подкормки до наступления весны.

Увлажняйте воздух или переместите растение подальше от отопительных приборов.

Неочевидные ошибки в уходе

Даже если основные причины устранены, стоит проверить:

Качество почвы. Нехватка дренажа, закисшая почва или неправильный уровень pH могут вызвать стресс у растения. Полив. Использование жёсткой, неотстоявшейся воды может привести к засолению почвы. Пересадки. Частые перевалки из горшка в горшок или обнажение корней при пересадке негативно сказываются на состоянии фикусов. Избыток удобрений. Особенно зимой фикусы чувствительны к переизбытку подкормок.

Проблемы, замеченные на раннем этапе, легче всего устранить. Главное — вовремя скорректировать уход, и ваше растение останется здоровым и красивым.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

