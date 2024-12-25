Как вырастить огурцы посреди зимы: простой способ
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Хотите удивить гостей свежими огурцами в середине зимы? Начинайте посев прямо сейчас! Гибриды — идеальный выбор: они не требуют опыления, устойчивы к болезням и не горчат.
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы
Выбор сорта
Для домашнего выращивания подойдут самоопыляемые и теневыносливые гибриды:
- "Балконное чудо F1"
- "Домашнее чудо F1"
- "Маша F1"
- "Клавдия F1"
- "Буян F1"
Посев лучше всего проводить с февраля по март, когда увеличивается световой день. Однако с фитолампами огурцы можно успешно вырастить даже в декабре.
Как правильно сажать
- Подготовьте ёмкости. Используйте 5-литровые горшки с дренажными отверстиями. На дно уложите керамзит или гравий, чтобы предотвратить загнивание корней.
- Почва. В плодородную смесь добавьте песок или торф для улучшения водопроницаемости. Перед посадкой обработайте грунт кипятком с марганцовкой.
- Посев. В каждую ёмкость высевайте по три семечка, накройте плёнкой и поставьте в тёплое место (+25 °C). После появления всходов оставьте только самый сильный росток.
Уход за растением
- Температура и влажность. Держите огурцы при +18…25 °C и влажности 80 %. Для поддержания микроклимата разместите горшки на поддонах с мокрой галькой.
- Полив. Используйте тёплую отстоянную воду. Поливайте раз в два дня, особенно в период цветения и плодоношения.
- Освещение. Световой день должен составлять 12-16 часов. Установите фитолампы: синий спектр (6500K) для роста, красный (2700K) для плодоношения.
Секреты урожая
- Подкормки. Раз в две недели используйте комплексные минеральные или органические удобрения.
- Опора. При появлении 5 настоящих листьев установите подпорку и подвяжите растение. Для стимуляции боковых побегов прищипните верхушку.
- Рыхление. Регулярно рыхлите почву для доступа воздуха к корням.
Партенокарпические и самоопыляющиеся огурцы: в чём разница
Партенокарпические гибриды дают плоды без опыления, в них нет семян. У самоопыляющихся огурцов (например, "Орфей F1", "Зозуля F1") цветки сами себя опыляют, поэтому такие овощи содержат семена.
Если соблюдать все условия, первые огурцы появятся уже через 1-1,5 месяца после посева.
Уточнения
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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