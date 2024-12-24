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Рассказываем, как сохранить всхожесть семян на долгие годы

2:20
Садоводство

Сколько лет сохраняют всхожесть семена, которые вы выращиваете на даче? Этот вопрос волнует каждого садовода. Дмитрий Кастрицкий рассказал, какие культуры можно сажать даже через несколько лет после сбора семян и как продлить их "жизнь".

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Семена с разной "выносливостью"

Овощные бобы и горох сохраняют всхожесть 5-6 лет, но по истечении этого срока всходы значительно снижаются.

Не спешите выбрасывать старые семена. Перед посадкой замочите их. Те, что прорастут, можно смело использовать, — советует эксперт.

Семена арбузов и дынь остаются пригодными для посадки 6-8 лет.

Перец и баклажан сохраняют свои свойства до 5-6 лет, а томаты — до 6-8 лет. Если семена устарели, можно попробовать стимулировать их.

Для этого разведите столовую ложку 3-процентной перекиси водорода в 500 мл воды. Замочите семена на 10-12 часов. Полностью прорастут не все, но часть — вполне, — объясняет Кастрицкий.

Лук репчатый и лук-порей остаются всхожими 3-4 года, после чего их качество резко падает. Чтобы увеличить шансы, сейте их гуще.

Семена петрушки, сельдерея, пастернака и укропа "живут" около 3 лет.

Крестоцветные и тыквенные культуры

Семена редьки, дайкона, редиса, капусты и других крестоцветных сохраняют всхожесть до 4-6 лет. А вот тыквы, кабачки, патиссоны и огурцы можно сажать через 6-8 лет после сбора.

Есть интересная особенность: семена огурцов старше четырех лет дают лучший урожай. Поэтому опытные агрономы рекомендуют использовать именно такие семена, — отмечает Кастрицкий.

Условия хранения

Всхожесть семян во многом зависит от условий хранения.

Высокая влажность и неподходящая температура — главные враги. Оптимальные условия: влажность не более 50 % и температура около +10…12 °C. Это продлит срок годности семян, — уточняет эксперт.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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