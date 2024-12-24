Рассказываем, как сохранить всхожесть семян на долгие годы

Сколько лет сохраняют всхожесть семена, которые вы выращиваете на даче? Этот вопрос волнует каждого садовода. Дмитрий Кастрицкий рассказал, какие культуры можно сажать даже через несколько лет после сбора семян и как продлить их "жизнь".
Овощные бобы и горох сохраняют всхожесть 5-6 лет, но по истечении этого срока всходы значительно снижаются.
Не спешите выбрасывать старые семена. Перед посадкой замочите их. Те, что прорастут, можно смело использовать, — советует эксперт.
Семена арбузов и дынь остаются пригодными для посадки 6-8 лет.
Перец и баклажан сохраняют свои свойства до 5-6 лет, а томаты — до 6-8 лет. Если семена устарели, можно попробовать стимулировать их.
Для этого разведите столовую ложку 3-процентной перекиси водорода в 500 мл воды. Замочите семена на 10-12 часов. Полностью прорастут не все, но часть — вполне, — объясняет Кастрицкий.
Лук репчатый и лук-порей остаются всхожими 3-4 года, после чего их качество резко падает. Чтобы увеличить шансы, сейте их гуще.
Семена петрушки, сельдерея, пастернака и укропа "живут" около 3 лет.
Семена редьки, дайкона, редиса, капусты и других крестоцветных сохраняют всхожесть до 4-6 лет. А вот тыквы, кабачки, патиссоны и огурцы можно сажать через 6-8 лет после сбора.
Есть интересная особенность: семена огурцов старше четырех лет дают лучший урожай. Поэтому опытные агрономы рекомендуют использовать именно такие семена, — отмечает Кастрицкий.
Всхожесть семян во многом зависит от условий хранения.
Высокая влажность и неподходящая температура — главные враги. Оптимальные условия: влажность не более 50 % и температура около +10…12 °C. Это продлит срок годности семян, — уточняет эксперт.
Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.