Это идеальные сорта моркови, которые подойдут для разных целей

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Морковь – это один из самых популярных корнеплодов, который не только отлично дополняет разнообразные блюда, но и является богатым источником витаминов и минералов. Кроме того, морковь удобно сохранять на зимний период, а её свежевыжатые соки и консервации отлично подойдут для использования в холодное время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Сорта для хранения

Нантская

Сорт Нантская известен своим сладким вкусом и нежной текстурой. Он обладает высокой урожайностью и хорошей лежкостью. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму и могут достигать длины около 15-20 см. Этот сорт отлично подходит для зимнего хранения, поскольку сохраняет свои вкусовые качества в течение нескольких месяцев.

Шантане

Сорт Шантане также пользуется популярностью среди огородников. Он отличается сладким вкусом и хрустящей текстурой. Корнеплоды кругловатые и мясистые, их можно хранить до весны. Сорт хорошо сопротивляется заболеваниям и подходит для разных климатических условий.

Семко

Это позднеспелый сорт с корнеплодами длиной до 25 см. Морковь Семко имеет ярко-оранжевую окраску и сладкий вкус. Этот сорт отлично подходит для хранения благодаря своей плотной структуре, что позволяет сохранить его свежесть до нескольких месяцев.

Сорта для соков

Витамина

Сорт Витамина идеально подходит для приготовления свежевыжатых соков благодаря высокому содержанию сока и витаминов. Морковь этого сорта имеет сладкий вкус и яркую окраску, идеально подходит для смешанных соков с другими овощами и фруктами.

Тяньшаньская

Морковь Тяньшаньская – это сорт с высокой урожайностью, который также хорошо подходит для соков. Его сладкие корнеплоды сочетают в себе богатый вкус и аромат, что делает сок насыщенным и полезным.

Сорта для консервации

Карата

Это среднеспелый сорт, который прекрасно подходит для консервирования. Морковь Карата отличается сладким вкусом и ярким оранжевым цветом, который сохраняется даже после обработки. Она хорошо переносит перекручивание и хранение в консервах.

Флакон

Этот сорт идеально подходит для консервирования благодаря своей компактной форме и сладкому вкусу. Морковь Флакон можно использовать как в цельном виде для консервов, так и для нарезки. Она сохраняет свои полезные свойства и вкус даже после термической обработки.

Выбор правильного сорта моркови имеет важное значение для достижения успеха как в хранении, так и в приготовлении соков и консерваций. Учитывая вкусовые качества, урожайность и особенности хранения, вы сможете выбрать сорта, которые порадуют вас своим вкусом и подарят витаминные лакомства в холодное время года. Не бойтесь экспериментировать и сочетать разные сорта, и пусть ваша зима будет вкусной и насыщенной!