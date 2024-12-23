Делимся топовыми сортами хост! Вам они точно понравятся!

4:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хоста — это многолетнее травянистое растение, которое популярно у садоводов благодаря своим эффектным листьям и неприхотливости в уходе. Хосты могут стать настоящим украшением вашего сада, добавляя ему яркие цвета и текстуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan Keck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хосты

Хоста "Суммер Сансет"

Этот сорт впечатляет яркой зелено-желтой окраской листьев, в центре которых располагается восхитительно теплый лимонно-желтый оттенок. Листья крупные и курчавые, что придает растению особую текстуру. "Суммер Сансет" прекрасно смотрится в групповых посадках и идеально подходит для контейнерного озеленения.

Хоста "Файр энд Айс"

Хоста "Файр энд Айс" — один из самых эффектных сортов, с листьями, окрашенными в яркий белый цвет по краям и насыщенный зеленый в центре. В солнечную погоду листья приобретают легкий блеск, а с наступлением осени окраска становится еще более яркой. Этот сорт идеально сочетается с другими растениями в тени.

Хоста "Блю Мист"

Как следует из названия, этот сорт имеет замечательные голубовато-зеленые листья с легким налетом воска, который придает им "туманный" вид. Листья крупные и округлые, а на стеблях образуются нежные лавандовые цветы. Хоста "Блю Мист" особенно хорошо выглядит на фоне ярких цветущих растений.

Хоста "Голден-Тией"

Отзывы о хосте "Голден-Тией" указывают на ее универсальность и красоту. Золотистые листья с зелеными краями создают эффектный контраст и прекрасно смотрятся на фоне теневых участков сада. Этот компактный сорт идеально подходит для оформления бордюров и каменных садов.

Хоста "Кинг Эдвард"

Этот сорт покоряет садоводов своими большими, светло-зелеными листьями с кремово-белыми краями. "Кинг Эдвард" может достигать больших размеров и станет настоящей звездой вашего сада. Листья имеют восковую текстуру, что придает им особый шарм.

Хоста "Плакси"

Хоста "Плакси" отличается элегантными гладкими листьями с серебристым оттенком. Сорт хорошо растет в тени и отлично сочетается с другими растениями. Особенно эффектно "Плакси" смотрится в сочетании с темными многолетниками.

Хоста "Тайдландер"

Этот сорт выделяется среди других своим уникальным сочетанием оттенков — от светло-зеленого до темно-синего. Листья крупные и волнистые, что создает эффектный рельеф. На цветоносе появляются нежные белые цветы, которые становятся прекрасным дополнением к листве.

Хоста "Суза"

Хоста "Суза" — это классика среди хост, известная своими массивными, желтыми листьями, которые с возрастом становятся более золотистыми. Это очень неприхотливый сорт, прекрасно подходящий для оформления тенистых участков сада. Он также может достигать впечатляющих размеров, что делает его основным акцентом в ландшафтном дизайне.

Хоста "Небесное озеро"

Эта хоста отличается необычными листьями — они крупные, гладкие и имеют восковый налет. Цвет их варьируется от светло-зеленого до изумрудного. Она также устойчива к вредителям и болезням. Нежные цветы имеют приятный фиолетовый оттенок и появляются в конце лета.

Хоста "Миднайт Старт"

Этот сорт окреслен глубоким темно-зеленым цветом, который выделяется среди других сортов. Листья имеют характерные волны по краям и темно-фиолетовые цветы, которые добавляют дополнительный шарм этому шедевру. Хоста "Миднайт Старт" отлично выглядит в групповых посадках.

Хосты — это универсальные и красивые растения, которые могут превратить ваш сад в настоящий зеленый оазис. Выбирая из множества сортов, вы можете создать уникальный ландшафт, используя разные формы, цвета и текстуры. Не бойтесь экспериментировать и сочетать различные сорта хост в своем саду, чтобы добиться великолепного эффекта!