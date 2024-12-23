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Как правильно удобрять кабачки для обильного урожая

1:47
Садоводство

Кабачки способны давать неплохой урожай даже без подкормок, но правильно выбранные удобрения могут значительно улучшить результат. Чтобы достичь максимального эффекта, не стоит перекармливать культуру — достаточно внести удобрения в ключевые фазы её развития.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Подкормки кабачков: основные этапы

1. До цветения

На этой стадии молодым растениям требуется азот для правильного роста и развития. Простая подкормка поможет кабачкам набрать силу.

Рецепт: на ведро воды добавьте 100 мл нашатырного спирта. Полученный раствор насытит растения необходимыми элементами для полноценного роста.

2. Формирование соцветий

Этот этап крайне важен для формирования будущего урожая. Правильная подкормка поможет увеличить количество и размер плодов.

Рецепт:

  • Растворите 400 граммов дрожжей в 1 литре тёплой воды.
  • Дайте смеси настояться в течение 24 часов.
  • После добавьте 2 стакана древесной золы и перемешайте.

Поливайте растения этим составом, избегая попадания раствора на листья и стебли.

3. Начало плодоношения

В момент, когда кабачки начинают плодоносить, им особенно необходимы калий и фосфор.

Рецепт: растворите 1,5 стакана древесной золы в ведре воды и используйте для полива. Это укрепит растения и поддержит их плодоношение.

Своевременные подкормки кабачков помогут растениям активно расти, обильно цвести и давать богатый урожай. Соблюдайте рекомендации для каждого этапа, и вы будете приятно удивлены результатами.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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