Почему желтеют перья чеснока и как этого избежать

Опытные дачники знают, что пожелтение перьев чеснока может негативно сказаться на развитии всей культуры. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно принимать меры, которые помогут предотвратить проблему. Существуют два простых и эффективных способа сохранить здоровье чеснока.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чеснок

Основные меры для предотвращения пожелтения чеснока

1. Регулярный полив

В жаркую погоду чеснок нуждается в обязательном поливе. Недостаток влаги приводит к пожелтению перьев, что замедляет развитие растения и ухудшает качество урожая. Убедитесь, что почва вокруг чеснока остаётся влажной, но избегайте застоя воды, чтобы предотвратить загнивание корней.

2. Подкормка нашатырём

Три раза за сезон рекомендуется проводить обработку чеснока раствором нашатырного спирта. Для приготовления подкормки возьмите три столовые ложки нашатыря на ведро воды. Полученным раствором обрабатывайте всё растение, уделяя внимание не только почве, но и перьям. Это обеспечит чесноку необходимый азот и защитит его от пожелтения.

Своевременный полив и подкормка нашатырём — это проверенные методы, которые помогут чесноку оставаться здоровым и давать обильный урожай. Регулярный уход обеспечит растению оптимальные условия для роста и развития.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

