Как картофельная кожура помогает улучшить урожайность

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофельную кожуру не стоит выбрасывать — это качественное и натуральное удобрение, которое помогает многим растениям расти здоровыми и сильными. При желании можно накопить её в достаточном количестве, чтобы регулярно использовать на участке. Рассмотрим, какие культуры особенно хорошо реагируют на такую подкормку.

Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые розы

Какие растения любят картофельную кожуру

Смородина

Картофельная кожура считается лучшим удобрением для смородины. Подкормка этим натуральным материалом помогает кустам давать крупные, сладкие и ароматные ягоды.

Малина

Малина реагирует на такую подкормку так же хорошо, как и смородина. Регулярное внесение картофельной кожуры способствует обильному урожаю и укреплению кустов.

Капуста и огурцы

Эти овощи также хорошо воспринимают картофельную кожуру. Она стимулирует их рост, улучшает состояние корневой системы и повышает урожайность.

Тыква и кабачки

Картофельная кожура — отличный помощник для тыквенных культур. Они быстро отзываются на подкормку, что позволяет получить более крупные и качественные плоды.

Лук

Лук тоже может быть подкормлен картофельной кожурой. Она обогащает почву полезными веществами, помогая луку быстрее развиваться.

Плодовые деревья

Фрукты также хорошо реагируют на подкормку кожурой. Она способствует укреплению корней, стимулирует рост и улучшает качество плодов.

Как использовать картофельную кожуру

Кожуру можно вносить в почву каждые две недели. Её применяют в свежем виде или предварительно высушивают, чтобы сделать использование более удобным. Главное — следить за равномерным распределением удобрения и избегать его застоя, чтобы предотвратить появление вредителей.

Этот простой и доступный способ подкормки поможет вашему саду и огороду стать более плодородным, а растения — крепкими и здоровыми.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

