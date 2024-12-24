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Что делать, если на участке глинистая почва

2:04
Садоводство

Глинистая почва на дачном участке может стать серьёзной проблемой для получения хорошего урожая. Однако её недостатки можно исправить, применяя простые, но эффективные методы улучшения структуры и состава грунта.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Как улучшить глинистую почву: полезные советы

Осень

В осенний период важно заняться перекопкой и обогащением грунта. На каждый квадратный метр рекомендуется вносить не менее пяти литров песка, который улучшает дренаж и структуру почвы. Также осенью в почву добавляют доломитовую муку и золу. Эти компоненты помогают снизить кислотность и улучшают плодородие.

Проводите работы до начала дождей, чтобы внесённые добавки успели впитаться и начать действовать.

Весна

Весной необходимо повторно перекопать участок, добавив органические удобрения. На каждый квадратный метр вносите около 20 литров перегноя, подготовленного компоста или торфа. Это сделает почву более рыхлой и богатой питательными веществами.

Кроме того, на участок стоит внести около десяти литров опилок, предварительно обработанных раствором карбамида. Это предотвратит вымывание азота из почвы и поможет улучшить её структуру.

Сидераты

Глинистую почву отлично обогащают сидераты. Высаживать их нужно как можно раньше, с наступлением подходящих условий. Среди самых эффективных растений для глинистой почвы: рожь, фацелия, клевер, люпин и вика. Они помогают разрыхлить почву, обогащают её азотом и органическими веществами.

Используя эти простые советы, вы сможете значительно улучшить структуру глинистой почвы и создать благоприятные условия для роста растений. Регулярное внесение органических и минеральных добавок, а также использование сидератов помогут вам добиться богатого урожая даже на сложных участках.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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