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Что посадить там, где скапливается снег

Садоводство

На большинстве дачных участков есть зоны, где зимой скапливается большое количество снега. Это обычно происходит возле крыш, откуда снег постоянно сходит, или вдоль дорожек, куда мы его сбрасываем. Весной эти снежные кучи начинают таять, что создаёт избыточную влажность. С одной стороны, это даёт много влаги, но с другой — не все растения могут развиваться в таких условиях.

Зима
Фото: Freepik by wirestock
Зима

Что посадить на участках с большим количеством снега

Однолетние культуры

Самым простым решением станет посадка однолетников. Они успевают вырасти и дать урожай за один сезон, а к осени полностью отмирают. Уборка таких растений не требует больших усилий — достаточно удалить растительные остатки.

Многолетние цветы

Многолетники также хорошо переносят такие условия. Их надземная часть отмирает к осени, и снег не причиняет вреда корневой системе. Это делает их идеальным выбором для зон с избыточной влажностью после таяния снега.

Кустарники для живой изгороди

Если на участке есть живая изгородь из кустарников, снег можно складировать вдоль неё. Такие растения легко выдерживают снеговую нагрузку, а весной полученная влага станет для них дополнительным источником питания.

Использование этих решений поможет эффективно управлять участком и сохранить здоровье растений, даже в местах с высоким уровнем влаги после зимы.

Уточнения

Снег - форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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