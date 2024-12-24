10 лучших растений для полок: создаём зелёный уголок

4:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Большинство комнатных растений предпочитает солнечные и светлые подоконники. Но как создать зелёный уголок вдали от окна или украсить полки и стеллажи в глубине комнаты? Это возможно благодаря теневыносливым растениям, которые не только прекрасно чувствуют себя в таких условиях, но и украшают интерьер.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Почему стоит выбирать миниатюрные и ампельные растения

Высокорослые цветы не подходят для полок по нескольким причинам. Во-первых, из-за ограниченного расстояния между полками (обычно 35-45 см), крупным растениям будет тесно. Во-вторых, тяжёлые горшки могут повредить навесные конструкции. Компактные и ампельные растения идеально впишутся в такие пространства, украсят стены и добавят уюта.

Миниатюрные комнатные растения

Узамбарская фиалка (Сенполия)

Эти компактные растения из Восточной Африки имеют бархатистые листья и разнообразные цветки: от пятилепестковых до махровых, однотонных и двухцветных. Для цветения сенполии требуется яркий рассеянный свет (13-14 часов в день). Зимой её необходимо подсвечивать фитолампой. Полив проводят дважды в неделю под корень или методом погружения. Среди популярных сортов — "Морской волк", "Зима улыбается" и "Пена морская".

Маранта

Маранта беложильчатая — это низкорослое растение с уникальными листьями, украшенными контрастными жилками. Она не переносит яркий свет и требует регулярного полива, чтобы грунт оставался слегка влажным. В зимний период полив сокращают, а для повышения влажности используют поддоны с мокрым керамзитом. Сорта, достойные внимания: "Фасцинатор", "Бьюти Ким" и "Лемон Лайм".

Фиттония

Фиттония выделяется декоративной листвой с белыми, розовыми или малиновыми жилками. Она нуждается в постоянной влажности почвы, лёгком затенении и высокой влажности воздуха. Для поддержания условий горшок можно поставить в поддон с влажным мхом сфагнумом. Популярные сорта: "Джоли Джосан", "Пурпл Сноу Анна" и "Фортиссимо".

Ампельные растения для полок

Ампельные растения отлично подходят для размещения на верхних полках, так как их побеги ниспадают вниз, создавая эффект зелёного водопада.

Эпипремнум

Эта лиана с длиной побегов до 2 метров легко переносит тень, но теряет пестроту листьев без яркого света. Растению необходим регулярный обильный полив в период активного роста. Самые популярные сорта: "Марбл Квин" с кремовыми пятнами, "Неон" с золотисто-жёлтыми листьями и "Энджой" с бело-зелёными пятнами.

Традесканция

Известна своими ниспадающими побегами и красивыми листьями. Зелёнолистные сорта хорошо растут в затенении, а пёстролистные нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Летом традесканцию поливают обильно, зимой умеренно. Интересные виды: "Зебрина висячая", "Вариегата" и "Квиксильвер".

Эписция

Эписция привлекает внимание опушёнными листьями необычных оттенков и яркими цветками. Она любит тепло, рассеянный свет и повышенную влажность. Поливать следует после подсыхания почвы, избегая попадания воды на листья. Сорта, которые стоит выбрать: "Пинк Смоки", "Уютно дома" и "Река Матрёночка".

Особенности ухода за растениями на полках

Поворот горшков. Чтобы растения развивались равномерно, их нужно поворачивать каждые 2-3 дня. Исключение — ампельные цветы.

Дренаж и полив. Используйте горшки с отверстиями и сливайте излишки воды, чтобы избежать застоя. Проверяйте влажность почвы, особенно на верхних полках, где она высыхает быстрее.

Расположение. Полки должны быть не дальше 1,5 метров от окна. В тёмных углах потребуется досветка фитолампой.

Ультрафиолет. Летом полезно ненадолго выносить растения на балкон, так как стекло окон задерживает УФ-лучи, необходимые для фотосинтеза.

Следуя этим советам, вы сможете создать зелёную зону даже вдали от окна и наслаждаться красотой комнатных растений.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

