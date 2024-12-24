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Как заставить тюльпаны зацвести к Новому году

3:17
Садоводство

Даже в холодные и пасмурные дни вы можете наполнить свой дом весенними красками и ароматами. Подарите себе цветы к Новому году, Дню святого Валентина или 8 Марта, используя метод выгонки тюльпанов. Этот процесс позволяет "обмануть" луковицы, заставив их зацвести раньше естественного срока. Мы подготовили подробное руководство, чтобы вы могли наслаждаться цветением тюльпанов в нужное время.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by Jina Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тюльпаны

Правильный выбор луковиц

Для выгонки подойдут только крупные и плотные луковицы без повреждений, следов гнили и плесени. Каждый сорт тюльпанов требует разного периода охлаждения — от 14 до 20 недель. Выбор сроков посадки и сортов зависит от желаемой даты цветения.

Тюльпаны для зимних и весенних праздников

Ранняя выгонка (Новый год, Рождество)

Для цветения зимой подойдут сорта с коротким периодом охлаждения, такие как "Крисмас Экзотик", "Кристмас Марвел", "Гавота" или "Монте Карло". Луковицы высаживают в начале октября, а цветение наступает через 13-15 недель.

Средние сроки (День святого Валентина)

Для февральского цветения подходят сорта "Оранж Кассини", "Клаудиа", "Флэшбэк" или "Априкот Пэррот". Луковицы высаживают в начале октября, охлаждение длится 15-16 недель.

Поздняя выгонка (8 Марта)

Для поздней выгонки выбирайте Дарвиновы гибриды, такие как "Биг Чиф", "Ад Рем" или "Дипломат". Луковицы сажают до 15 октября с охлаждением 17-19 недель.

Как правильно посадить луковицы

Посадка луковиц требует соблюдения ряда условий:

  • Горшки должны быть не менее 15 см в диаметре с хорошим дренажем.
  • Луковицы размещают близко друг к другу, оставляя 1-2 см между ними.
  • Контейнеры заполняют рыхлым субстратом (например, смесью почвы и перлита).

После посадки луковицы охлаждают при температуре 4-9 °C в подвале, гараже или холодильнике. Почва должна оставаться слегка влажной. Когда побеги достигнут 5 см, контейнеры переносят в тёплое место с температурой 13-18 °C, где они зацветают через 2-4 недели.

Уход за цветущими тюльпанами

Чтобы продлить цветение, горшки ставят в светлое место с прохладной ночной температурой (около 6 °C). Полив должен быть регулярным, а подкормки — еженедельными. Цветы следует поворачивать, чтобы они росли ровно.

Как регулировать сроки цветения

Если тюльпаны начинают цвести слишком рано, можно замедлить процесс, понизив температуру до 10-12 °C и сократив освещение. Для ускорения цветения применяйте тёплый полив или обработку раствором гибберелина.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться яркими и свежими цветами в нужное время, будь то Новый год, День святого Валентина или 8 Марта.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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