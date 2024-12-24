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Секреты успешного выращивания хойи в домашних условиях

3:32
Садоводство

Лиановидные растения — настоящая находка для домашнего интерьера. Они легко вписываются в любое пространство, создавая зелёные акценты: побеги можно укрепить на опоре, пустить вниз из подвесных кашпо или сформировать зелёный каскад на полке. Среди таких растений особое место занимает хойя, которая радует не только красивой листвой, но и продолжительным цветением.

Хойя
Фото: flickr.com by Beatrice Murch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хойя

Хойя (Hoya) — это тропическая лиана, насчитывающая более 50 видов. Самая популярная разновидность — хойя мясистая (Hoya carnosa), известная как восковое дерево. Её листья плотные, глянцевые, а цветы, собранные в зонтики, напоминают восковые звёздочки и источают тонкий аромат.

Хойя может цвести с конца весны до осени, украшая дом своей изысканностью. Ещё одна известная разновидность — хойя Керра (Hoya Kerrii), привлекающая своими сердцевидными листьями. Также цветоводы ценят виды: хойя прекрасная (Hoya bella), хойя императорская (Hoya imperialis), хойя многоцветковая (Hoya multiflora), хойя вогнутая (Hoya lacunosa).

Хойя любит свет, но лучше всего чувствует себя при рассеянном освещении. Её можно разместить на юго-восточном или юго-западном подоконнике. Важно избегать частых перемещений растения, особенно в период цветения: это может привести к опадению бутонов. Оптимальная температура: летом — 18-30°C, зимой — 16-20°C (не ниже 12°C).

Для хойи подойдут рыхлые субстраты с хорошей воздухопроницаемостью. Рекомендуется добавлять в грунт перлит, мелкий керамзит или древесный уголь. Горшок лучше выбирать небольшого размера, так как в просторной ёмкости растение может хуже развиваться. Поливать хойю нужно регулярно, давая грунту слегка подсохнуть между поливами.

Избегайте застоя воды, так как это может привести к гниению корней. Зимой полив сокращают. В период активного роста (с марта по октябрь) подкармливайте хойю раз в 2-3 недели жидкими удобрениями для декоративно-цветущих растений. Зимой подкормки проводят реже или полностью исключают.

Хойя легко размножается черенками. Весной или осенью нарезают побеги с 2-3 междоузлиями, удаляют нижние листья и подсушивают срез. Черенки укореняют в воде, вермикулите или сфагнуме. Через 3-4 недели появляются корни, и растение можно пересаживать в грунт.

Хойя подвержена атакам паутинного клеща, щитовки, трипсов и мучнистого червеца. Регулярный осмотр растений помогает вовремя обнаружить вредителей. Для борьбы используются инсектициды, такие как Bona Forte.

Болезни, такие как мучнистая роса или чёрная пятнистость, лечатся системными фунгицидами. Однако большинство проблем (пятна на листьях, опадение бутонов) связаны с ошибками в уходе: солнечными ожогами, переувлажнением или сквозняками.

Хойя сочетает в себе продолжительное цветение, декоративность и неприхотливость. При правильном уходе она станет не только украшением интерьера, но и источником радости для цветовода.

Уточнения

Лиа́ны (фр. liane, от lier - связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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