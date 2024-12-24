Борьба с вредителями: как спасти капусту от прожорливых гусениц

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать капусту — настоящее искусство. Это любимое лакомство многих огородных вредителей, но знание некоторых хитростей ухода поможет вам защитить урожай. Особенно важно бороться с гусеницами, появляющимися из яиц бабочки-белянки: одна такая бабочка способна отложить до 200 яиц, из которых вскоре вылупляются опасные вредители. Если их вовремя не устранить, капуста может быть уничтожена полностью, оставив лишь прожилки от листьев.

Фото: pixabay. com by congerdesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белокачанная капуста

Как предупредить появление вредителей

Чтобы минимизировать риск нашествия гусениц, следуйте этим рекомендациям:

Регулярно пропалывайте сорняки и сразу удаляйте их с грядок.

Осматривайте растения на наличие яиц и гусениц.

При первых признаках появления вредителей собирайте их вручную.

Если же гусеницы уже атаковали вашу капусту, вам помогут проверенные народные методы борьбы.

Народные методы борьбы с гусеницами

Посадка растений с пряным запахом

Рядом с капустой посадите укроп, мяту, шалфей, календулу или бархатцы. Эти растения отпугнут вредителей своим ароматом, а также привлекут насекомых-хищников, которые уничтожат гусениц.

Сода и красный перец

Перед посадкой добавьте в лунки 1 ст. л. древесной золы. После этого посыпьте землю вокруг капусты смесью соды и жгучего красного перца (200 г соды на 1 ложку перца). Такая обработка мешает бабочкам откладывать яйца.

Нашатырный спирт

Разведите 2 ст. л. нашатырного спирта в 10 литрах воды и аккуратно обрызгайте листья капусты. Перед обработкой проведите обычный полив, чтобы увлажнить почву. Повторяйте процедуру каждые 14 дней.

Горчичный и зубной порошок

Посыпьте капусту горчичным порошком или мятным зубным порошком, избегая попадания в центр растения. Это отпугнёт вредителей, но после дождя обработку нужно повторить.

Отвар горького перца

Измельчите 1 кг горького перца, залейте 10 литрами кипятка и прокипятите. Настаивайте отвар 2 дня, затем процедите. Разведите 150 мл настоя в ведре воды и опрыскайте растения.

Обработка настоями

Используйте настои луковой шелухи или картофельной ботвы:

Луковую шелуху заливают водой и настаивают 12 часов.

Картофельную ботву (1,5 кг) замачивают в ведре воды на 4 дня, затем процеживают.

Опрыскивайте капусту готовыми настоями, соблюдая пропорции, чтобы не повредить растения.

Полезные советы

Мята на грядке: веточки свежей мяты между растениями помогут отпугнуть вредителей.

Защита в период завязывания: когда начинают формироваться вилки капусты, используйте порошковые обработки только по краям листьев.

Эти методы помогут вам спасти урожай без применения химии. Пусть ваши грядки радуют вас крепкой и здоровой капустой!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

