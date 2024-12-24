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Борьба с вредителями: как спасти капусту от прожорливых гусениц

3:17
Садоводство

Выращивать капусту — настоящее искусство. Это любимое лакомство многих огородных вредителей, но знание некоторых хитростей ухода поможет вам защитить урожай. Особенно важно бороться с гусеницами, появляющимися из яиц бабочки-белянки: одна такая бабочка способна отложить до 200 яиц, из которых вскоре вылупляются опасные вредители. Если их вовремя не устранить, капуста может быть уничтожена полностью, оставив лишь прожилки от листьев.

Белокачанная капуста
Фото: pixabay. com by congerdesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белокачанная капуста

Как предупредить появление вредителей

Чтобы минимизировать риск нашествия гусениц, следуйте этим рекомендациям:

  • Регулярно пропалывайте сорняки и сразу удаляйте их с грядок.
  • Осматривайте растения на наличие яиц и гусениц.
  • При первых признаках появления вредителей собирайте их вручную.
  • Если же гусеницы уже атаковали вашу капусту, вам помогут проверенные народные методы борьбы.

Народные методы борьбы с гусеницами

Посадка растений с пряным запахом

Рядом с капустой посадите укроп, мяту, шалфей, календулу или бархатцы. Эти растения отпугнут вредителей своим ароматом, а также привлекут насекомых-хищников, которые уничтожат гусениц.

Сода и красный перец

Перед посадкой добавьте в лунки 1 ст. л. древесной золы. После этого посыпьте землю вокруг капусты смесью соды и жгучего красного перца (200 г соды на 1 ложку перца). Такая обработка мешает бабочкам откладывать яйца.

Нашатырный спирт

Разведите 2 ст. л. нашатырного спирта в 10 литрах воды и аккуратно обрызгайте листья капусты. Перед обработкой проведите обычный полив, чтобы увлажнить почву. Повторяйте процедуру каждые 14 дней.

Горчичный и зубной порошок

Посыпьте капусту горчичным порошком или мятным зубным порошком, избегая попадания в центр растения. Это отпугнёт вредителей, но после дождя обработку нужно повторить.

Отвар горького перца

Измельчите 1 кг горького перца, залейте 10 литрами кипятка и прокипятите. Настаивайте отвар 2 дня, затем процедите. Разведите 150 мл настоя в ведре воды и опрыскайте растения.

Обработка настоями

Используйте настои луковой шелухи или картофельной ботвы:

  • Луковую шелуху заливают водой и настаивают 12 часов.
  • Картофельную ботву (1,5 кг) замачивают в ведре воды на 4 дня, затем процеживают.
  • Опрыскивайте капусту готовыми настоями, соблюдая пропорции, чтобы не повредить растения.

Полезные советы

Мята на грядке: веточки свежей мяты между растениями помогут отпугнуть вредителей.

Защита в период завязывания: когда начинают формироваться вилки капусты, используйте порошковые обработки только по краям листьев.

Эти методы помогут вам спасти урожай без применения химии. Пусть ваши грядки радуют вас крепкой и здоровой капустой!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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