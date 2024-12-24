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Зачем нужен пруд в саду? 4 главных преимущества

1:01
Садоводство

Зачем нужен пруд в саду

Вода всегда расслабляет, поэтому наличие водоема благотворно скажется на настроении и эмоциональном состоянии человека.

Пруд
Фото: commons.wikimedia.org by Irina Gelbukh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пруд

Искусственный пруд является живописным украшением сада. Однако, помимо эстетических функций, пруд выступает в качестве источника прохлады в жаркую погоду, а также хранит резервный запас воды.

Садовый пруд улучшает экосистему сада, делая окружающее пространство более сбалансированным и приближенным к естественной среде. Таким образом, летом влага испаряется с поверхности воды, что помогает растениям не вянуть из-за жаркой и сухой погоды.

Иногда пруд помогает понизить уровень грунтовых вод на участке. Если в фундаменте дома присутствует излишняя влага, возле дома устанавливают бассейн для хранения. Такой пруд наполняется грунтовыми водами через дренажную скважину, а также поверхностными водами.

Уточнения

Пруд или ставо́к — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных, противопожарных и спортивных потребностей.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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