Зачем нужен пруд в саду? 4 главных преимущества

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зачем нужен пруд в саду

Вода всегда расслабляет, поэтому наличие водоема благотворно скажется на настроении и эмоциональном состоянии человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Irina Gelbukh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пруд

Искусственный пруд является живописным украшением сада. Однако, помимо эстетических функций, пруд выступает в качестве источника прохлады в жаркую погоду, а также хранит резервный запас воды.

Садовый пруд улучшает экосистему сада, делая окружающее пространство более сбалансированным и приближенным к естественной среде. Таким образом, летом влага испаряется с поверхности воды, что помогает растениям не вянуть из-за жаркой и сухой погоды.

Иногда пруд помогает понизить уровень грунтовых вод на участке. Если в фундаменте дома присутствует излишняя влага, возле дома устанавливают бассейн для хранения. Такой пруд наполняется грунтовыми водами через дренажную скважину, а также поверхностными водами.

Уточнения

Пруд или ставо́к — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных, противопожарных и спортивных потребностей.

