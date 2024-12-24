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Где посадить салат на огороде? Делайте так, и вы получите сочную зелень

1:04
Садоводство

Где посадить салат на огороде

Выберите самое солнечное место для салатной грядки. Затенения быть не должно. Хорошими предшественниками для салата являются помидоры, картофель, огурцы, бобовые. Салат нельзя сеять на одну и ту же грядку два года подряд. Чтобы посадить салат в открытый грунт, погода должна быть теплой без заморозков.

Салат-латук
Фото: commons.wikimedia.org by Geo Lightspeed7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат-латук

Эта культура настолько неприхотлива, что для нее даже не нужно выделять отдельную грядку. Ее можно сажать в качестве уплотняющей культуры для томатов, перца, капусты и других овощей. Главное, чтобы было достаточно места и солнечного света. Кроме того, после посадки салат следует полить.

Какая почва подходит для выращивания салата

Оптимальными считаются плодородные, умеренно тяжелые, малосолевые суглинки с высоким процентом органического вещества.

Урожай также хорошо растет на легких суглинках с нейтральной, слабокислой реакцией.

Уточнения

Лату́к, или Сала́т, или устар. «Молокан» (лат. Lactūca) — род цветковых растений семейства Астровые (Asteraceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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