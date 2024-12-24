Выберите самое солнечное место для салатной грядки. Затенения быть не должно. Хорошими предшественниками для салата являются помидоры, картофель, огурцы, бобовые. Салат нельзя сеять на одну и ту же грядку два года подряд. Чтобы посадить салат в открытый грунт, погода должна быть теплой без заморозков.
Эта культура настолько неприхотлива, что для нее даже не нужно выделять отдельную грядку. Ее можно сажать в качестве уплотняющей культуры для томатов, перца, капусты и других овощей. Главное, чтобы было достаточно места и солнечного света. Кроме того, после посадки салат следует полить.
Оптимальными считаются плодородные, умеренно тяжелые, малосолевые суглинки с высоким процентом органического вещества.
Урожай также хорошо растет на легких суглинках с нейтральной, слабокислой реакцией.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.