Где посадить салат на огороде? Делайте так, и вы получите сочную зелень

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Где посадить салат на огороде

Выберите самое солнечное место для салатной грядки. Затенения быть не должно. Хорошими предшественниками для салата являются помидоры, картофель, огурцы, бобовые. Салат нельзя сеять на одну и ту же грядку два года подряд. Чтобы посадить салат в открытый грунт, погода должна быть теплой без заморозков.

Фото: commons.wikimedia.org by Geo Lightspeed7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат-латук

Эта культура настолько неприхотлива, что для нее даже не нужно выделять отдельную грядку. Ее можно сажать в качестве уплотняющей культуры для томатов, перца, капусты и других овощей. Главное, чтобы было достаточно места и солнечного света. Кроме того, после посадки салат следует полить.

Какая почва подходит для выращивания салата

Оптимальными считаются плодородные, умеренно тяжелые, малосолевые суглинки с высоким процентом органического вещества.

Урожай также хорошо растет на легких суглинках с нейтральной, слабокислой реакцией.

Уточнения