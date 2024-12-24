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Компост зимой: как не потерять удобрение в морозы

1:17
Садоводство

Тёплая зима – хорошая новость для владельцев компостных ям. Переживать о заготовке удобрения в такие периоды практически не нужно. Однако важно помнить, что морозы могут существенно повлиять на процесс переработки органических остатков.

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Почему важно укрывать компост

Органика продолжает разлагаться даже зимой, если соблюдены базовые условия. Сохранение рабочей температуры в компостной куче – ключевая задача. Как отмечают опытные садоводы, правильное укрытие помогает поддерживать процесс гниения, чтобы весной удобрение было готово.

Чем лучше укрыть компост:

  • Плёнка: удобный вариант, но не забудьте оставить отверстия для вентиляции – это важно для микроорганизмов, перерабатывающих органику.
    Агроволокно (спанбонд): этот материал часто называют "дышащим". Он защищает компост от холода, обеспечивая при этом циркуляцию воздуха.

Когда нужно готовить компост на зиму

Опытные дачники начинают заботиться о компостной куче ещё в ноябре. Правильное укрытие заранее помогает избежать проблем в сильные морозы. Если компост утеплён, органика продолжает преть даже при отрицательных температурах.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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