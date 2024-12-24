Компост зимой: как не потерять удобрение в морозы

Тёплая зима – хорошая новость для владельцев компостных ям. Переживать о заготовке удобрения в такие периоды практически не нужно. Однако важно помнить, что морозы могут существенно повлиять на процесс переработки органических остатков.
Органика продолжает разлагаться даже зимой, если соблюдены базовые условия. Сохранение рабочей температуры в компостной куче – ключевая задача. Как отмечают опытные садоводы, правильное укрытие помогает поддерживать процесс гниения, чтобы весной удобрение было готово.
Чем лучше укрыть компост:
Опытные дачники начинают заботиться о компостной куче ещё в ноябре. Правильное укрытие заранее помогает избежать проблем в сильные морозы. Если компост утеплён, органика продолжает преть даже при отрицательных температурах.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.