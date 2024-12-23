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Эти комнатные растения следует подкармливать в зимнее время

2:35
Садоводство » Комнатные цветы

Зимой многие комнатные растения находятся в состоянии покоя, их рост замедляется, и потребности в питательных веществах также снижаются. Тем не менее, есть растения, которые продолжают развиваться даже в холодное время года и нуждаются в дополнительной подкормке. 

Ветвь пальмы
Фото: pixabay.com by borges, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ветвь пальмы

Цветущие растения

Многие цветущие растения нуждаются в подкормке зимой, особенно если они продолжают цвести. К таким видам можно отнести:

  • Фиалки (Saintpaulia) – они могут продолжать радовать своими цветами, поэтому рекомендуется удобрять их раз в месяц.
  • Герань (Pelargonium) – в зимний период она также может стремиться к цветению и нуждается в питательных веществах.

Растения с активным ростом

Некоторые растения, такие как:

  • Пальмы – в зимний период они могут продолжать активный рост, поэтому стоит уделить внимание их питательному режиму.
  • Суккуленты и кактусы – если они продолжают развиваться, их можно подкармливать очень умеренно.

Молодые и быстрорастущие растения

Молодые растения, которые еще не успели укорениться, могут нуждаться в питательных веществах для полноценного развития. К примеру:

  • Монстера – если ее активно пересаживали осенью, она может нуждаться в небольшой подкормке.
  • Замиокулькас – в зимние месяцы он также может требовать питания, чтобы поддерживать свою зеленую массу.

Как подкармливать растения зимой?

Подкормка комнатных растений в зимний период имеет свои особенности:

  • Дозировка. Используйте половинную дозировку удобрений, чем рекомендовано для летнего периода. Растения зимой нуждаются в меньшем количестве питательных веществ.
  • Частота. Уменьшите частоту подкормки до одного раза в месяц или даже реже.
  • Выбор удобрений. Используйте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, что способствует цветению и здоровому развитию.
  • Следите за влажностью. Перед внесением удобрений убедитесь, что почва влажная, это поможет избежать корневого ожога.

Подкормка комнатных растений зимой – это не обязательная, но порой необходимая процедура для некоторых видов. Важно следить за состоянием ваших зеленых питомцев и адаптировать режим ухода в зависимости от их потребностей. Правильная подкормка поможет вашим растениям не только выжить зимой, но и подготовиться к весеннему цветению и новому этапу роста.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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