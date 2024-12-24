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Смородина и её соседи: как выбрать идеальную компанию для вашего сада?

3:23
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — это популярная культура среди садоводов, известная своими вкусными и полезными ягодами. Однако, чтобы обеспечить её максимальную продуктивность и здоровье, важно учитывать, какие растения могут расти рядом со смородиной. 

Куст смородины
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Куст смородины

Хорошие соседи для смородины

Малина

Малина и смородина часто хорошо соседствуют, так как имеют схожие требования к условиям роста. Они пользуются схожими питательными веществами и не мешают друг другу в росте. Кроме того, малина может привлекать опылителей, что способствует улучшению урожайности смородины.

Чеснок и лук

Эти растения обладают репеллентными свойствами, которые помогают отпугивать вредителей, такие как тля и грибковые инфекции. Посаженные рядом со смородиной, чеснок и лук могут помочь защитить кустарники от вредных насекомых и заболеваний.

Травы (маслоечной и ароматические)

Базилик, чабрец, мята и укроп также являются хорошими соседями для смородины. Они улучшают вкус ягод и могут привлекать полезных насекомых, таких как пчелы и другие опылители.

Капуста, брокколи и цветная капуста

Эти овощи могут расти рядом со смородиной, не мешая ей. Кроме того, капустные растения могут улучшить структуру почвы, чем способствуют лучшему росту смородины.

Плохие соседи для смородины

Сельдерей

Сельдерей негативно влияет на гармоничное развитие смородины. Он может угнетать корневую систему смородины, что приводит к снижению её урожайности и общему ослаблению растений.

Ягоды семейства Solanaceae (помидоры, перцы, картофель)

Эти растения могут требовать много питательных веществ и воды, что может негативно сказаться на смородине. Они также могут быть подвержены тем же заболеваниям, что и смородина, что увеличивает риск распространения болезней.

Фенхель

Фенхель выделяет вещества, которые могут угнетать рост смородины. Он не только плохо соседствует с ней, но и может стать причиной уменьшения урожайности ягод.

Гречиха

   Гречиха также не является хорошим соседом для смородины. Она может вытягивать из почвы питательные вещества, необходимые для полноценного развития смородины.

Общие рекомендации по посадке

  • Учёт расстояния: рассматривая соседство растений, не забывайте о правильном расстоянии между кустами. Это обеспечит каждому растению достаточное пространство для роста и доступа к солнцу.
  • Смешанные посадки: используйте смесевые посадки, чтобы не только улучшить биоразнообразие, но и создать экосистему, способствующую защите растений от вредителей и болезней.
  • Проверка почвы: определите уровень pH грунта и его питательные свойства перед посадкой. Некоторые растения могут требовать более кислые или щелочные условия.

Правильное соседение смородины с другими растениями может значительно улучшить её здоровье и урожайность. Выбирайте хорошие соседи, избегайте плохого соседства, и ваш сад станет не только прекрасным, но и продуктивным местом, где смородина будет радовать вас своим богатым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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