Рассказываем, почему картошка гниет рядом с луком

Задумывались ли вы, как правильно хранить картошку и лук в квартире? Эти две культуры требуют совершенно разных условий, и их соседство может привести к нежелательным последствиям.
Если картофель долго лежит рядом с луком, он начинает гнить. Дело в том, что в луке содержится много сока, который при повышенной влажности способствует порче картофеля.
Чтобы избежать потерь, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Интересный факт: если к картофелю положить несколько яблок в мешок, это поможет сохранить его. Яблоки выделяют этилен, который замедляет процесс прорастания картофеля и улучшает его хранение.
Следуя этим простым правилам, можно избежать порчи урожая и наслаждаться вкусными и полезными овощами на протяжении длительного времени.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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