Рассказываем, почему картошка гниет рядом с луком

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Задумывались ли вы, как правильно хранить картошку и лук в квартире? Эти две культуры требуют совершенно разных условий, и их соседство может привести к нежелательным последствиям.

Фото: Freepik by stockking Лук

Если картофель долго лежит рядом с луком, он начинает гнить. Дело в том, что в луке содержится много сока, который при повышенной влажности способствует порче картофеля.

Правила хранения

Чтобы избежать потерь, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Температура и влажность

Картофель лучше хранить при температуре от +5 °C до +7 °C с влажностью 75-80 %. Отклонение от этих показателей может сделать плоды непригодными для еды.

Лук же не нуждается в таких низких температурах и чувствует себя комфортно в более теплом помещении.

Условия хранения лука

Луковицы рекомендуется хранить в сетках или подвешивать под потолком в косах. Это обеспечит им необходимую вентиляцию и защитит от влаги.

Кроме того, фитонциды, выделяемые картофелем, могут негативно сказаться на луке, так как эти культуры принадлежат к разным семействам.

Советы по хранению

Интересный факт: если к картофелю положить несколько яблок в мешок, это поможет сохранить его. Яблоки выделяют этилен, который замедляет процесс прорастания картофеля и улучшает его хранение.

Следуя этим простым правилам, можно избежать порчи урожая и наслаждаться вкусными и полезными овощами на протяжении длительного времени.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

