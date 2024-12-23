Рассказываем, как вырастить абрикосы из косточек

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание абрикосов в условиях умеренного климата — это не самая простая задача. Часто саженцы не приживаются из-за низких температур, и дачники вынуждены искать альтернативные пути. Некоторые из них решают вырастить абрикос из косточки, и это решение имеет свои плюсы.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикос

Почему выбирают косточки

В первую очередь, такие огородники стремятся к экспериментам. Кроме того, их может не устраивать урожайность сортовых саженцев или их большие размеры. Стоит отметить, что риск часто оправдан: многие дачники получают в итоге вкусные и сочные плоды.

Хитрости успешного выращивания

Чтобы достичь успеха, необходимо учитывать несколько важных моментов.

Правильный выбор косточек

Для посадки подойдут только ядра из спелых плодов, лучше всего — местные сорта. Эксперименты с растениями, которые привыкли к более теплому климату, могут не привести к желаемым результатам. Часто привозные фрукты оказываются неспелыми.

Для посадки подойдут только ядра из спелых плодов, лучше всего — местные сорта. Эксперименты с растениями, которые привыкли к более теплому климату, могут не привести к желаемым результатам. Часто привозные фрукты оказываются неспелыми. Оптимальное время посадки

Лучшее время для посадки косточек — октябрь или ноябрь, до замерзания почвы. Избегайте посадки в августе или сентябре, так как в этом случае косточки могут привлечь грызунов.

Лучшее время для посадки косточек — октябрь или ноябрь, до замерзания почвы. Избегайте посадки в августе или сентябре, так как в этом случае косточки могут привлечь грызунов. Канавка для косточек

Косточки следует помещать в небольшую канаву глубиной до 6 сантиметров. На дне канавы должен быть перегной с песком. Расстояние между ядрами должно составлять минимум 5 сантиметров.

Первые ростки обычно появляются весной, но будьте готовы к тому, что прорастет не так много косточек. Не забывайте о регулярном поливе и внесении удобрений. Однако не нужно беспокоиться о борьбе с насекомыми, так как в большинстве случаев они не представляют угрозы.

Выращивание абрикосов может стать настоящим увлечением и радостью для дачников, если следовать этим простым рекомендациям.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного.

