Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нельзя перевозить в авто: неожиданные запреты
Рост цен на какао-бобы опережает биткоин и фондовые рынки
Пять строгих запретов для туристов в Израиле — о чём важно знать
Как сделать стойкий маникюр с помощью лака для ногтей в домашних условиях? Инструкция из 5 шагов
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Всё тело будет гореть: как прокачать все мышцы за 20 минут?
Покупатели шокированы: цена на корюшку бьёт рекорды
Садальский рассказал, как актриса Наталья Фатеева загорала топлес
Парадокс инвазивных видов: угроза или спасение?

Рассказываем, как вырастить абрикосы из косточек

2:03
Садоводство

Выращивание абрикосов в условиях умеренного климата — это не самая простая задача. Часто саженцы не приживаются из-за низких температур, и дачники вынуждены искать альтернативные пути. Некоторые из них решают вырастить абрикос из косточки, и это решение имеет свои плюсы.

Абрикос
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикос

Почему выбирают косточки

В первую очередь, такие огородники стремятся к экспериментам. Кроме того, их может не устраивать урожайность сортовых саженцев или их большие размеры. Стоит отметить, что риск часто оправдан: многие дачники получают в итоге вкусные и сочные плоды.

Хитрости успешного выращивания

Чтобы достичь успеха, необходимо учитывать несколько важных моментов.

  • Правильный выбор косточек
    Для посадки подойдут только ядра из спелых плодов, лучше всего — местные сорта. Эксперименты с растениями, которые привыкли к более теплому климату, могут не привести к желаемым результатам. Часто привозные фрукты оказываются неспелыми.
  • Оптимальное время посадки
    Лучшее время для посадки косточек — октябрь или ноябрь, до замерзания почвы. Избегайте посадки в августе или сентябре, так как в этом случае косточки могут привлечь грызунов.
  • Канавка для косточек
    Косточки следует помещать в небольшую канаву глубиной до 6 сантиметров. На дне канавы должен быть перегной с песком. Расстояние между ядрами должно составлять минимум 5 сантиметров.

Первые ростки обычно появляются весной, но будьте готовы к тому, что прорастет не так много косточек. Не забывайте о регулярном поливе и внесении удобрений. Однако не нужно беспокоиться о борьбе с насекомыми, так как в большинстве случаев они не представляют угрозы.

Выращивание абрикосов может стать настоящим увлечением и радостью для дачников, если следовать этим простым рекомендациям.

Уточнения

Абрико́с плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом
Российский шоу-бизнес
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом Аудио 
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Садоводство, цветоводство
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Рассказываем, как вырастить абрикосы из косточек
Как сделать стойкий маникюр с помощью лака для ногтей в домашних условиях? Инструкция из 5 шагов
Всё тело будет гореть: как прокачать все мышцы за 20 минут?
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Покупатели шокированы: цена на корюшку бьёт рекорды
Садальский рассказал, как актриса Наталья Фатеева загорала топлес
Парадокс инвазивных видов: угроза или спасение?
Как приготовить простой и вкусный лимонный пирог
Коллаген и свет: как новые технологии делают кожу молодой и упругой
Щетки стеклоочистителей: как сохранить их эффективность в мороз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.