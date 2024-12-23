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Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке

2:01
Садоводство

Сажать ели и другие хвойные деревья на дачном участке может показаться привлекательной идеей, но опытные дачники знают, что это решение часто не оправдано.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Основная причина — это корневая система ели, которая растет не вглубь, а вширь. Если ель расположена слишком близко к дому, ее корни могут нанести вред фундаменту, приводя к серьезным повреждениям.

Опасности хвойных деревьев

Слабая устойчивость ели делает её уязвимой в сильный ветер. Подобные деревья могут легко вырваться из почвы, а их падение угрожает не только повреждением окон, но и проломами крыши.

Еще одна опасность кроется в том, что ель является хорошим проводником молний. Древесина, содержащая эфирные масла и смолу, быстро загорается, что значительно увеличивает риск возникновения пожара.

Условия для соседних культур

Плотная и густая крона ели также создает тень, что может негативно сказаться на других растениях на участке. Они начинают страдать от недостатка света и, как следствие, могут не развиваться должным образом. Кроме того, ель быстро поглощает влагу, мешая росту плодовых деревьев, кустарников и овощей, которые находятся поблизости.

Приметы и суеверия

Некоторые дачники могут ссылаться на народные приметы. Существует поверье, что ель, превышающая высоту дома, предвещает проблемы со здоровьем или даже смерть.

Другая примета утверждает, что ель рядом с домом сулит неудачи в личной жизни, препятствуя вступлению в брак. Также считается, что ель является "мужегоном", из-за чего распадаются семьи и возникают конфликты.

В конечном итоге, выбор сажать или не сажать ели остается за каждым индивидуально, но многие дачники предпочитают избегать этого дерева на своих участках.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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