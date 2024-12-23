Простые народные методы против слизней в хранилище

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слизни в погребе — это настоящая катастрофа для любого дачника. Эти брюхоногие моллюски могут серьезно повредить собранный урожай, поедая овощи и другие культуры. Если в вашем подвале завелись слизни, это может означать высокий риск потери хранившихся запасов.

Фото: flickr.com by Jeff Hitchcock, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Погреб

Современные дачники часто прибегают к помощи химических средств для борьбы с этой проблемой. Но такой подход имеет свои недостатки. Во-первых, цена на эффективные препараты может быть довольно высокой. Во-вторых, использование химии в подвале может негативно сказаться не только на слизнях, но и на здоровье хранящихся там продуктов.

Альтернативные методы борьбы

Представители старшего поколения знают, как справляться с нашествием слизней более традиционными способами. Вместо дорогих химических средств они используют доступные и безопасные продукты, которые есть на каждой кухне. Одним из таких решений является обычная поваренная соль.

Просто насыпьте несколько ложек соли на лист бумаги или газету и разместите в тех местах, где заметили слизней. Соль действует на моллюсков отрицательно, и они вскоре покинут ваше хранилище.

Другие эффективные средства

Помимо соли, для борьбы со слизнями можно использовать горчичный порошок и растворимый кофе. Эти вещества также можно насыпать на бумагу, чтобы отвлечь нежелательных гостей.

Не стоит забывать и о нашатырном спирте. Его нельзя выливать на бумагу, но вы можете пропитать вату или тампон и разложить их по углам погреба. Это поможет создать неприятные условия для слизней и заставит их покинуть ваше помещение.

Следуя этим простым рекомендациям, можно эффективно и безопасно избавиться от слизней в погребе, не прибегая к дорогим химикатам.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

