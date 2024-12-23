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Как вырастить крупный лук: простые секреты успеха

1:35
Садоводство

Лук — это не только популярный, но и довольно неприхотливый овощ. Однако разочарование дачников по поводу недостаточного урожая — довольно распространенное явление. Часто огородников не устраивает размер собранных луковиц, что влияет на общий вес урожая.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Причины неудач

Многие садоводы считают, что проблема заключается в неправильно подобранных удобрениях. На самом деле, основное внимание стоит уделить правильной посадке семян и выбору подходящих "соседей" для лука.

Правила посадки семян

Лук можно сажать, раскладывая семена в открытый грунт. Важно выбирать только самые крупные и проклюнувшиеся семена. Не забудьте оставить промежуток в 15 сантиметров между семенами для обеспечения их нормального роста.

После посадки рекомендуется проводить подкормку зелеными удобрениями три раза в течение первого месяца. Если же вы решили пересадить рассаду, выбирайте для этого только самые крепкие ростки.

Выбор соседей для защиты

Чтобы защитить лук от вредителей, таких как луковая муха, можно обойтись без химикатов. Эффективным решением станет правильный выбор "соседей". Мяты и укропа достаточно, чтобы отпугнуть насекомых своим ароматом. Хорошим вариантом также является чередование с морковью — это обеспечит дополнительную защиту для вашего лука.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить шансы на успешный урожай лука.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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