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Как вырастить идеальный картофель: секреты опытных дачников

1:36
Садоводство

Картофель — это универсальный овощ, который можно использовать в самых разных блюдах. Неудивительно, что он так популярен среди огородников. Чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно проводить подкормку.

Картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Подготовка к посадке

Первую подкормку следует делать перед самой посадкой. Для этого на подготовленном участке нужно равномерно рассыпать компост, предварительно выстоявший, с толщиной слоя не более 5 сантиметров. Затем слегка вскопайте грядку.

Далее приготовьте лунки. Они должны быть глубиной около 15 сантиметров. В каждую лунку добавьте толстый слой навоза, а затем положите по два плода картофеля. Не забудьте засыпать их грунтом.

Расстояние между растениями

Обратите внимание, чтобы картофельные клубни не находились слишком близко друг к другу. Оптимальное расстояние между растениями — 25 сантиметров. Это поможет обеспечить им достаточно пространства для роста и питания.

Удобрение в процессе роста

Когда появятся всходы, можно начинать использовать азотные удобрения. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами для активного роста.

Спустя две недели проведите обработку калийными удобрениями. Эту процедуру рекомендуется повторить за месяц до сбора урожая, чтобы улучшить качество клубней.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно добиться отличного результата и собрать щедрый урожай картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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