Укоренение растений с помощью сока алоэ: откройте секреты успеха

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Задумывались ли вы, как сделать укоренение растений простым и эффективным? Сок алоэ — это один из лучших стимуляторов, который может помочь в этом процессе. Его полезные свойства известны многим садоводам и даже нашим бабушкам и дедушкам, которые использовали его, когда не было под рукой современных стимуляторов роста.

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Алоэ

Чем полезен сок алоэ

Этот натуральный продукт активирует корнеобразование у таких растений, как толстянка, хавортия, эхеверия, очиток, розы, пеларгония, гибискусы, гортензии, виноград и смородина. Некоторые садоводы шутят, что с помощью сока алоэ укоренится даже обычная палка!

Как использовать сок алоэ для укоренения

Чтобы воспользоваться этим проверенным методом, выполните следующие шаги:

В полулитровую банку с чистой отфильтрованной водой добавьте 10-15 капель свежевыжатого сока алоэ. Идеально, если у вас есть талая или дождливая вода, но подойдет и отстоянная вода или фильтрованная из магазина. Замочите черенки в этой жидкости на 24 часа.

После этого черенки готовы к посадке в емкости или на постоянное место в саду.

Результаты

Опытные дачники утверждают, что корни у черенков начинают появляться всего через 1-3 дня. По их словам, приживаемость достигает около 90%, что является отличным показателем для садоводов.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

