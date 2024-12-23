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Укоренение растений с помощью сока алоэ: откройте секреты успеха

1:33
Садоводство

Задумывались ли вы, как сделать укоренение растений простым и эффективным? Сок алоэ — это один из лучших стимуляторов, который может помочь в этом процессе. Его полезные свойства известны многим садоводам и даже нашим бабушкам и дедушкам, которые использовали его, когда не было под рукой современных стимуляторов роста.

Алоэ
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Алоэ

Чем полезен сок алоэ

Этот натуральный продукт активирует корнеобразование у таких растений, как толстянка, хавортия, эхеверия, очиток, розы, пеларгония, гибискусы, гортензии, виноград и смородина. Некоторые садоводы шутят, что с помощью сока алоэ укоренится даже обычная палка!

Как использовать сок алоэ для укоренения

Чтобы воспользоваться этим проверенным методом, выполните следующие шаги:

  1. В полулитровую банку с чистой отфильтрованной водой добавьте 10-15 капель свежевыжатого сока алоэ.
  2. Идеально, если у вас есть талая или дождливая вода, но подойдет и отстоянная вода или фильтрованная из магазина.
  3. Замочите черенки в этой жидкости на 24 часа.

После этого черенки готовы к посадке в емкости или на постоянное место в саду.

Результаты

Опытные дачники утверждают, что корни у черенков начинают появляться всего через 1-3 дня. По их словам, приживаемость достигает около 90%, что является отличным показателем для садоводов.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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