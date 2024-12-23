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Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха

2:03
Садоводство

Хотите вырастить грецкий орех на подоконнике? Это не так сложно, как может показаться! При правильном выборе семян и соблюдении нескольких простых правил можно добиться отличных результатов. Не забывайте, что орех в будущем нужно будет высадить в открытый грунт, поэтому важно заранее продумать, где он будет расти и какие растения его окружают.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грецкий орех

Подбор орехов для посадки

Оптимальное время для посадки — сентябрь или начало октября. Обратите внимание, что орехи, прошедшие сушку или термообработку, не подойдут для высадки. Лучше всего выбрать крупные зрелые плоды с тонкой скорлупой, без повреждений и пятен, адаптированные к вашему климату.

Подготовка к посадке

Процесс начинается со стратификации. Для этого поместите орехи в емкость с влажным песком, глубина слоя которого не должна превышать 2 см. Температура в помещении, где будут храниться орехи, должна быть в пределах от 0 до +5 градусов.

Этот этап занимает 3-4 месяца. Не забудьте раз в месяц проветривать и увлажнять песок, чтобы обеспечить семенам необходимые условия.

Процесс посадки

Орехи можно высаживать как осенью, так и весной. Подберите горшок диаметром не менее 25 см. Для грунта можно использовать покупную почву или взять ее с дачного участка. Подойдет смесь дерна, торфа и перегноя в равных частях.

Перед посадкой обеспечьте дренажный слой, заполнив треть горшка, а сверху добавьте почву, куда на глубину до 5 см помещаются орехи.

Регулярный полив, достаточное освещение и поддержание оптимальной температуры — важные условия для роста. Когда саженец достигнет высоты 20-25 см, его можно пересадить в открытый грунт, желательно в конце мая или начале июня.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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