Экономим на побелке: секреты самостоятельного приготовления

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время, когда многие дачники начинают заботиться о своих садах, и одним из важных этапов является побелка деревьев. Эта процедура необходима, иначе на коре могут образоваться ожоги и трещины, вызванные резкими перепадами температур.

Фото: creativecommons.org by brionv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Побелка деревьев

Кроме того, побелка защищает дерево от вредителей и болезней, что особенно актуально в начале дачного сезона.

Преимущества самостоятельной побелки

Хотя многие огородники предпочитают приобретать специальную краску для побелки в магазинах, опытные садоводы рекомендуют делать смесь самостоятельно. Такой подход не только экономит средства, но и позволяет контролировать состав, исключая лишние компоненты.

Как самостоятельно приготовить побелку

Чтобы приготовить побелку, потребуется ведро и несколько компонентов. Сначала следует заполнить ведро водой, оставив достаточно места для остальных ингредиентов. Желательно, чтобы вода была теплой, так как это ускорит растворение веществ.

Теперь добавьте в воду полкилограмма медного купороса и 100 граммов казеинового клея. Медный купорос выполняет функцию обеззараживания, а казеиновый клей помогает смеси лучше удерживаться на коре дерева.

После этого тщательно перемешайте смесь и добавьте около двух килограммов мела. В результате получится вязкая масса, которой и необходимо покрыть деревья в саду. Это простое и эффективное средство поможет защитить ваши растения на протяжении всего сезона.

Уточнения

Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция.

