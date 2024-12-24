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Как сохранить урожай слив: простые правила, которые работают

1:52
Садоводство

Сливы — это любимые многими ягоды, но некоторые сорта имеют неприятную особенность: плоды часто осыпаются при созревании. Это может стать причиной потери значительной части урожая. Как же этого избежать?

Слива
Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Слива

Внимание на вредителей и болезни

Первое, на что стоит обратить внимание, — это состояние здоровья деревьев. Болезни и вредители являются основными факторами, способствующими опадению плодов. Чтобы защитить сливы, необходимо периодически проводить профилактические опрыскивания. Это поможет сохранить здоровье растения и предотвратить осыпание плодов.

Правильный полив

Сливовые деревья предпочитают влажную почву, поэтому полив — важный аспект их ухода. Рекомендуется поливать растения не менее пяти раз за сезон.

Сухая земля может провоцировать опадение слив. Опытные дачники советуют за две недели до сбора урожая увеличивать частоту полива до ежедневного. Это обеспечит деревья необходимой влагой, что поможет сохранить плоды.

Подкормка для обильного урожая

Не менее важно использовать удобрения, особенно если сливы растут на бедных почвах. Минеральные и органические удобрения окажут положительное влияние на развитие дерева.

В начале лета стоит применять коровяк или разбавленный навоз, а также смесь воды с птичьим пометом. Эти подкормки помогут деревьям получить необходимые питательные вещества и, как следствие, улучшить качество плодов.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать опадения слив и обеспечит богатый урожай. Применяйте советы опытных садоводов, и ваши деревья будут радовать вас вкусными и сочными сливами.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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