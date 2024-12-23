Сажаем перец: три ключевых правила для успешного урожая

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы хотите вырастить сладкие и сочные плоды перца? Знайте, что все начинается с правильной подготовки рассады. Оптимальное время для посадки перца — поздняя зима или ранняя весна. Рекомендуется сеять семена в середине февраля, чтобы к моменту высадки рассада была 60-80-дневной.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Перец

Подготовка семян и почвы

Перед тем как посадить семена, внимательно осмотрите их. Уберите поврежденные и мелкие. Чтобы защитить семена от грибка, продезинфицируйте их раствором марганцовки. Для этого разведите марганцовку до бордового цвета, поместите семена в тряпочный мешочек и выдержите в растворе 20-30 минут.

После дезинфекции тщательно промойте семена, не вытаскивая из мешка. Затем уложите их на влажную марлю, накройте второй слоем. Держите в теплом месте с температурой около +25 °C. Прорастание займет 8-15 дней.

Для посадки семян используйте готовый почвогрунт. Просейте его и смешайте с промытым песком в пропорции 1:3. Чтобы уберечь всходы от сорняков и грибка, пропарьте полученную смесь на пару в течение часа. Не забудьте обработать чашки для рассады марганцовкой.

Заполните их землей, оставив 2 см до верхнего края. При помощи пинцета аккуратно разложите проросшие семена на расстоянии 2-2,5 см друг от друга и слегка присыпьте почвой.

Уход за рассадой

Поливайте саженцы осторожно, чтобы не вымыть семена из почвы. Накройте посевы пакетом, чтобы предотвратить испарение влаги, и поддерживайте температуру около +25 °C. Как только появятся ростки (примерно на 5-7 день), перенесите их на светлое место с температурой от +16 до +18 °C.

Поливайте комнатной температурой, избегая избытка воды в поддоне. Поворачивайте чашку к окну, чтобы ростки равномерно развивались.

Через 3-4 недели, когда у саженцев появится 1-2 листка, наступает время пересадки. Для этого используйте стаканчики объемом 100-150 мл. Перед пересадкой увлажните почву и аккуратно возьмите саженец за листья, чтобы не повредить стебель. Убедитесь, что ямка в горшке достаточно глубокая. Сверху присыпьте землей и осторожно полейте, чтобы почва осела.

Подкормка и высадка

За 15 дней до пересадки на участок начните закаливать саженцы на свежем воздухе, защищая их от сквозняков и прямых солнечных лучей. Если ваша почва глинистая, добавьте перегной и торф для улучшения структуры. При высадке делайте ямки на расстоянии 50-60 см.

Осторожно извлеките росток из горшка и пересадите, присыпав землей и полив. В холодные ночи укрывайте растения, чтобы защитить их от мороза.

Следуя этим простым рекомендациям, можно добиться успешного роста перца и получить богатый урожай!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

