Три правила полива помидоров, которые изменят ваш урожай

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о богатом урожае помидоров. Это вполне осуществимо, если следовать нескольким простым правилам и знать один небольшой секрет.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Полив: как добиться идеального баланса

Многие садоводы поливают помидоры слишком часто, что приводит к образованию мочковатых корней. Вместо этого рекомендуется делать это реже, чтобы развивался мощный стержневой корень, который будет добывать влагу из более глубоких слоев почвы.

Идеальный режим — полив через день или раз в несколько дней. Важно следить за влажностью грунта и корректировать полив в зависимости от погоды: в жару частоту поливов увеличивают, а после дождя можно на некоторое время забыть о поливе.

Подкормка: в чем секрет вкусных плодов

Хотя можно обойтись без удобрений, для получения сладких и мясистых помидоров необходимо регулярное внесение подкормок. На первом этапе кусты удобряют азотом, затем переходят к калию и фосфору. Это позволит получить плоды, которые будут радовать вас вкусом и размером.

Аэрация: забота о корнях

Помидоры требуют рыхлой почвы, чтобы корни могли получать достаточно кислорода для активного роста и плодоношения. После поливов и дождей обязательно следует рыхлить почву, чтобы не допустить образования корки, которая может затруднить доступ воздуха к корням.

Маленький секрет для щедрого урожая

И напоследок, чтобы ускорить созревание плодов, собирайте немного недозрелые помидоры. Если упустить момент и оставить бурые плоды на растении, это может замедлить развитие других завязей.

Следуя этим правилам и учитывая секреты, можно значительно повысить шансы на получение богатого урожая помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

