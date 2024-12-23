Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые народные методы против слизней в хранилище
Как очистить салон автомобиля без химчистки
Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?
В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.
Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках
Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть
Как добиться максимальной гибкости без травм

Три правила полива помидоров, которые изменят ваш урожай

1:51
Садоводство

Каждый дачник мечтает о богатом урожае помидоров. Это вполне осуществимо, если следовать нескольким простым правилам и знать один небольшой секрет.

Томаты
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты

Полив: как добиться идеального баланса

Многие садоводы поливают помидоры слишком часто, что приводит к образованию мочковатых корней. Вместо этого рекомендуется делать это реже, чтобы развивался мощный стержневой корень, который будет добывать влагу из более глубоких слоев почвы.

Идеальный режим — полив через день или раз в несколько дней. Важно следить за влажностью грунта и корректировать полив в зависимости от погоды: в жару частоту поливов увеличивают, а после дождя можно на некоторое время забыть о поливе.

Подкормка: в чем секрет вкусных плодов

Хотя можно обойтись без удобрений, для получения сладких и мясистых помидоров необходимо регулярное внесение подкормок. На первом этапе кусты удобряют азотом, затем переходят к калию и фосфору. Это позволит получить плоды, которые будут радовать вас вкусом и размером.

Аэрация: забота о корнях

Помидоры требуют рыхлой почвы, чтобы корни могли получать достаточно кислорода для активного роста и плодоношения. После поливов и дождей обязательно следует рыхлить почву, чтобы не допустить образования корки, которая может затруднить доступ воздуха к корням.

Маленький секрет для щедрого урожая

И напоследок, чтобы ускорить созревание плодов, собирайте немного недозрелые помидоры. Если упустить момент и оставить бурые плоды на растении, это может замедлить развитие других завязей.

Следуя этим правилам и учитывая секреты, можно значительно повысить шансы на получение богатого урожая помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Российский шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою Аудио 
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Российский шоу-бизнес
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО Аудио 
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Простые народные методы против слизней в хранилище
Как очистить салон автомобиля без химчистки
Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?
В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.
Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках
Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть
Как добиться максимальной гибкости без травм
Временные парадоксы: что на самом деле показали эксперименты с фотонами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.