Три правила полива помидоров, которые изменят ваш урожай

Каждый дачник мечтает о богатом урожае помидоров. Это вполне осуществимо, если следовать нескольким простым правилам и знать один небольшой секрет.
Многие садоводы поливают помидоры слишком часто, что приводит к образованию мочковатых корней. Вместо этого рекомендуется делать это реже, чтобы развивался мощный стержневой корень, который будет добывать влагу из более глубоких слоев почвы.
Идеальный режим — полив через день или раз в несколько дней. Важно следить за влажностью грунта и корректировать полив в зависимости от погоды: в жару частоту поливов увеличивают, а после дождя можно на некоторое время забыть о поливе.
Хотя можно обойтись без удобрений, для получения сладких и мясистых помидоров необходимо регулярное внесение подкормок. На первом этапе кусты удобряют азотом, затем переходят к калию и фосфору. Это позволит получить плоды, которые будут радовать вас вкусом и размером.
Помидоры требуют рыхлой почвы, чтобы корни могли получать достаточно кислорода для активного роста и плодоношения. После поливов и дождей обязательно следует рыхлить почву, чтобы не допустить образования корки, которая может затруднить доступ воздуха к корням.
И напоследок, чтобы ускорить созревание плодов, собирайте немного недозрелые помидоры. Если упустить момент и оставить бурые плоды на растении, это может замедлить развитие других завязей.
Следуя этим правилам и учитывая секреты, можно значительно повысить шансы на получение богатого урожая помидоров.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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