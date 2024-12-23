Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи, особенно фаленопсисы, считаются одними из самых привередливых цветов. Им важны не только правильные условия, но и особый уход. Одним из простых, но эффективных способов поддержать здоровье растения является использование перекиси водорода. Этот доступный препарат помогает справляться с инфекциями, насыщает почву кислородом и укрепляет корни.

Фото: flickr.com by GollyGforce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Орхидея

Чем полезна перекись водорода для орхидей

Перекись водорода (H₂O₂) при распаде выделяет кислород и воду, что оказывает комплексное воздействие:

уничтожает вредоносные микроорганизмы;

насыщает почву кислородом, создавая эффект дождевой воды;

укрепляет корни растений и защищает их от болезней;

помогает бороться с грибками и плесенью.

Этот препарат также является отличным дезинфектором для почвы.

Как приготовить раствор для полива

Для ухода за орхидеями используется слабый раствор перекиси:

Смешайте 30 мл 3%-ного раствора перекиси водорода с 200 мл воды.

Поливайте орхидею не чаще 3 раз за 7-8 дней. Курс длится около месяца.

Совет: Для борьбы с грибками добавьте в раствор небольшое количество спирта. Это усилит дезинфицирующее действие.

Важные правила применения

Не увеличивайте концентрацию перекиси, чтобы не повредить корни.

Поливы должны быть умеренными — перекись эффективна при правильной дозировке.

Для профилактики достаточно одного курса в месяц.

Итог

Перекись водорода — универсальный помощник для орхидей. Она помогает сохранить здоровье растения, защищает его от инфекций и улучшает качество почвы. С её помощью даже капризный фаленопсис станет выглядеть здоровым и радовать цветением.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

