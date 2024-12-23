Секрет обрезки фикуса, о котором нужно знать каждому

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже если ваш фикус Бенджамина выглядит неухоженным, правильно выполненная обрезка может вернуть ему красоту и густую крону. Этот процесс не только улучшает внешний вид растения, но и способствует его здоровому росту.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фикус

Почему важна обрезка

Регулярная обрезка стимулирует рост, омолаживает растение и позволяет избавиться от сухих, больных или старых веток. К тому же это помогает сформировать аккуратную крону.

Когда лучше обрезать

Оптимальное время для обрезки — весна или лето. В этот период можно смело удалять старые ветки, а также вытянувшиеся побеги, чтобы активизировать рост. Зимой обрезку проводят только в крайних случаях, так как в холодное время года растение находится в состоянии покоя.

Основные правила обрезки

Подготовка инструментов: используйте только продезинфицированные садовые ножницы или секатор.

Длина веток: укорачивайте ветки, если их длина превышает 70 сантиметров.

Форма среза: срез должен быть скошенным, а не ровным, для минимизации травмы растения.

Обрезка побегов: верхушечные побеги укорачивайте на 10-12 сантиметров, боковые — на одинаковую длину, чтобы куст выглядел симметрично.

Обработка срезов: каждый срез необходимо обработать антисептиком, чтобы избежать заражения грибками.

Расположение среза: срезайте ветки немного выше почки, не оставляя пеньков.

Результат

Соблюдая эти рекомендации, уже через пару недель вы заметите, как ваш фикус начнёт выпускать новые побеги, превращаясь в красивое густое деревце.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

