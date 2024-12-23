Секрет обрезки фикуса, о котором нужно знать каждому

Даже если ваш фикус Бенджамина выглядит неухоженным, правильно выполненная обрезка может вернуть ему красоту и густую крону. Этот процесс не только улучшает внешний вид растения, но и способствует его здоровому росту.
Регулярная обрезка стимулирует рост, омолаживает растение и позволяет избавиться от сухих, больных или старых веток. К тому же это помогает сформировать аккуратную крону.
Оптимальное время для обрезки — весна или лето. В этот период можно смело удалять старые ветки, а также вытянувшиеся побеги, чтобы активизировать рост. Зимой обрезку проводят только в крайних случаях, так как в холодное время года растение находится в состоянии покоя.
Соблюдая эти рекомендации, уже через пару недель вы заметите, как ваш фикус начнёт выпускать новые побеги, превращаясь в красивое густое деревце.
Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).
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