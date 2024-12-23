Снег на участке: польза и опасности

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Снег зимой — не просто природное явление, но и важный инструмент для садоводов. При грамотном подходе он поможет защитить растения от морозов, сохранить влагу в почве и предотвратить повреждения. Однако есть моменты, которые требуют особого внимания.

Фото: Freepik by wirestock Зима

Снег на деревьях

Часто садоводы очищают деревья от снега, опасаясь, что ветки обломятся. Это действительно необходимо для старых деревьев с неудачно сформированной кроной. Но если дерево молодое и ветки не находятся под угрозой, снег лучше оставить. Он создаст дополнительную защиту от холода и грызунов. Если ветки растут горизонтально, снег стоит стряхнуть или установить опоры для предотвращения поломки.

Отсутствие снежного покрова может стать проблемой для растений, особенно для корневой системы, которая может промёрзнуть. Чтобы избежать этого, снег с дорожек и крыш лучше переносить в прикорневую зону деревьев и кустарников. Главное — не утрамбовывать его: рыхлый слой защищает от холода, а плотный снег становится отличным убежищем для мышей.

Укрытие мест прививок

Если осенью проводили прививки, они требуют особой защиты:

Прививки у корней нужно засыпать снегом.

Для высоко расположенных мест используют солому или мешковину.

Разрушение снежного наста

Весенний снежный наст может причинить вред газону и растениям. Ледяная корка мешает растениям дышать, а снежные тропы через газон приводят к появлению "залысин". Чтобы этого избежать:

Разрушайте наст граблями или вилами.

Избегайте утрамбовывания снега на газонах и клумбах.

Опасности весеннего снега

С приходом весны снег становится тяжёлым и липким. При заморозках он покрывается коркой, из-за чего растения могут задохнуться или замёрзнуть. Поэтому важно правильно распределять излишки снега по участку.

Итог

Снег может стать не только проблемой, но и надёжным помощником для садоводов. Заботясь о растениях зимой, вы закладываете основу для успешного сезона.

Уточнения

Снег - форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. Относится к обложным осадкам, выпадающим на земную поверхность.

