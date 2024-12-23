Секреты урожайного чеснока: советы огородников

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чеснок — незаменимый овощ на любом столе. Его ценят за полезные свойства: он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, помогает при отравлениях и служит профилактикой многих заболеваний. Для тех, кто хочет получить богатый урожай сочных головок, важно знать несколько секретов ухода.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Когда и как сажать чеснок

Чеснок высаживают как осенью, так и весной.

Осенний чеснок сажают с середины сентября до середины октября.

Весенний чеснок следует посадить в почву до первой декады апреля.

Участок для посадки готовят заранее, лучше всего осенью. Грядки должны быть плодородными, с нейтральной кислотностью, идеально подходит суглинок. В низинах, где застаивается вода, чеснок растёт плохо и подвержен болезням.

Подготовка почвы

Для обогащения почвы осенью вносят:

Суперфосфат — 30 г на 1 м².

Калийную соль — 20 г на 1 м².

Перегной — 1 ведро на 1 м².

Секреты посадки и соседства

Чеснок хорошо себя чувствует на грядках после таких культур, как:

капуста,

кабачки,

тыква,

бобы,

горох,

сидераты.

Избегайте посадки после огурцов, моркови, помидоров или лука.

Полезное соседство: чеснок отлично растёт рядом с розами, гладиолусами и тюльпанами, отпугивая вредителей и обогащая почву.

Итог

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вырастить крепкие, сочные головки чеснока. Подготовьте почву, выберите правильное место и не забывайте о пользе севооборота и соседства.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

