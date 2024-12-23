Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снег на участке: польза и опасности
В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту
Термиты и их разрушительная сила: что делать, чтобы избежать ущерба
Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины
Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище
Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами
Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха
Cybertruck замечен на заводе BYD в Китае
Этот чай уменьшит последствия акне за три месяца

Секреты урожайного чеснока: советы огородников

1:47
Садоводство

Чеснок — незаменимый овощ на любом столе. Его ценят за полезные свойства: он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, помогает при отравлениях и служит профилактикой многих заболеваний. Для тех, кто хочет получить богатый урожай сочных головок, важно знать несколько секретов ухода.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Когда и как сажать чеснок

Чеснок высаживают как осенью, так и весной.

  • Осенний чеснок сажают с середины сентября до середины октября.
  • Весенний чеснок следует посадить в почву до первой декады апреля.

Участок для посадки готовят заранее, лучше всего осенью. Грядки должны быть плодородными, с нейтральной кислотностью, идеально подходит суглинок. В низинах, где застаивается вода, чеснок растёт плохо и подвержен болезням.

Подготовка почвы

Для обогащения почвы осенью вносят:

  • Суперфосфат — 30 г на 1 м².
  • Калийную соль — 20 г на 1 м².
  • Перегной — 1 ведро на 1 м².

Секреты посадки и соседства

Чеснок хорошо себя чувствует на грядках после таких культур, как:

  • капуста,
  • кабачки,
  • тыква,
  • бобы,
  • горох,
  • сидераты.

Избегайте посадки после огурцов, моркови, помидоров или лука.

Полезное соседство: чеснок отлично растёт рядом с розами, гладиолусами и тюльпанами, отпугивая вредителей и обогащая почву.

Итог

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вырастить крепкие, сочные головки чеснока. Подготовьте почву, выберите правильное место и не забывайте о пользе севооборота и соседства.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Молдавия перейдёт на евро
Экономика и бизнес
Молдавия перейдёт на евро Аудио 
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
Еда и рецепты
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря? Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана Игорь Буккер ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Тренер Ходырев делится эффективным упражнением для идеального пресса и крепкой спины
Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами
Космический "фейерверк": Спутник США пополнил орбитальное кладбище
Выращивание грецкого ореха на подоконнике: секреты успеха
Cybertruck замечен на заводе BYD в Китае
Этот чай уменьшит последствия акне за три месяца
Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана
Число зарубежных поездок россиян в 2024 году увеличилось на 17%
В ГД предложили перенести часть новогодних выходных на май
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.