Температура и снег: правила зимней обрезки деревьев

Многие садоводы считают, что зимой лучше не трогать деревья, так как они находятся в состоянии покоя. Однако на самом деле зимняя обрезка может быть не только безопасной, но и полезной для садовых культур. Главное — соблюдать основные правила и учитывать погодные условия.
Фото: commons.wikimedia.org by thombattu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрно-белый пейзаж
Почему зимняя обрезка полезна
Нет риска из-за сокодвижения: зимой движение сока в деревьях минимально, поэтому обрезка не нанесёт им вреда, как это может случиться весной.
Свободное время: в зимний период у садоводов больше времени для тщательной и сложной обрезки.
Минимум заболеваний: в холодное время года деревья менее подвержены заражению грибком или инфекциями.
Хорошая видимость: отсутствие листвы позволяет легко заметить повреждения и удалить больные или поражённые вредителями побеги.
Что нужно учитывать
Температура воздуха: обрезку следует проводить при температуре не ниже -5 градусов. При более сильных морозах ветки становятся хрупкими, что может привести к их случайному повреждению.
Снег на ветках: перед обрезкой уберите тяжёлый мокрый снег, чтобы ветки не сломались под его весом.
Преимущества зимней обрезки
Зимняя обрезка не только омолаживает дерево и улучшает форму кроны, но и повышает его урожайность. Кроме того, это экономит время, которое весной или летом можно посвятить другим важным делам на участке.
Уточнения
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
Основной признак этого времени года — устойчивая низкая температура (ниже 0 градусов по Цельсию) во многих районах Земли, на поверхность земли выпадает и ложится снег.