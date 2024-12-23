Температура и снег: правила зимней обрезки деревьев

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы считают, что зимой лучше не трогать деревья, так как они находятся в состоянии покоя. Однако на самом деле зимняя обрезка может быть не только безопасной, но и полезной для садовых культур. Главное — соблюдать основные правила и учитывать погодные условия.

Фото: commons.wikimedia.org by thombattu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрно-белый пейзаж

Почему зимняя обрезка полезна

Нет риска из-за сокодвижения : зимой движение сока в деревьях минимально, поэтому обрезка не нанесёт им вреда, как это может случиться весной.

: зимой движение сока в деревьях минимально, поэтому обрезка не нанесёт им вреда, как это может случиться весной. Свободное время : в зимний период у садоводов больше времени для тщательной и сложной обрезки.

: в зимний период у садоводов больше времени для тщательной и сложной обрезки. Минимум заболеваний : в холодное время года деревья менее подвержены заражению грибком или инфекциями.

: в холодное время года деревья менее подвержены заражению грибком или инфекциями. Хорошая видимость: отсутствие листвы позволяет легко заметить повреждения и удалить больные или поражённые вредителями побеги.

Что нужно учитывать

Температура воздуха : обрезку следует проводить при температуре не ниже -5 градусов. При более сильных морозах ветки становятся хрупкими, что может привести к их случайному повреждению.

: обрезку следует проводить при температуре не ниже -5 градусов. При более сильных морозах ветки становятся хрупкими, что может привести к их случайному повреждению. Снег на ветках: перед обрезкой уберите тяжёлый мокрый снег, чтобы ветки не сломались под его весом.

Преимущества зимней обрезки

Зимняя обрезка не только омолаживает дерево и улучшает форму кроны, но и повышает его урожайность. Кроме того, это экономит время, которое весной или летом можно посвятить другим важным делам на участке.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Основной признак этого времени года — устойчивая низкая температура (ниже 0 градусов по Цельсию) во многих районах Земли, на поверхность земли выпадает и ложится снег.

