Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители деревни в Калужской области проснулись знаменитыми благодаря полюбившемуся россиянам сериалу
Экономим на побелке: секреты самостоятельного приготовления
Как убрать вмятину с авто без ремонта
Как избавиться от квадратных ягодиц
От кокаина для собак до умных туалетов: странные исследования на миллионы долларов
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
Почему нельзя покупать мандарины на улице
5 идеальных ювелирных подарков, которые можно подарить на Новый год
Сладкий новогодний стол: рецепты, которые под силу каждому

Температура и снег: правила зимней обрезки деревьев

1:31
Садоводство

Многие садоводы считают, что зимой лучше не трогать деревья, так как они находятся в состоянии покоя. Однако на самом деле зимняя обрезка может быть не только безопасной, но и полезной для садовых культур. Главное — соблюдать основные правила и учитывать погодные условия.

Чёрно-белый пейзаж
Фото: commons.wikimedia.org by thombattu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрно-белый пейзаж

Почему зимняя обрезка полезна

  • Нет риска из-за сокодвижения: зимой движение сока в деревьях минимально, поэтому обрезка не нанесёт им вреда, как это может случиться весной.
  • Свободное время: в зимний период у садоводов больше времени для тщательной и сложной обрезки.
  • Минимум заболеваний: в холодное время года деревья менее подвержены заражению грибком или инфекциями.
  • Хорошая видимость: отсутствие листвы позволяет легко заметить повреждения и удалить больные или поражённые вредителями побеги.

Что нужно учитывать

  • Температура воздуха: обрезку следует проводить при температуре не ниже -5 градусов. При более сильных морозах ветки становятся хрупкими, что может привести к их случайному повреждению.
  • Снег на ветках: перед обрезкой уберите тяжёлый мокрый снег, чтобы ветки не сломались под его весом.

Преимущества зимней обрезки

Зимняя обрезка не только омолаживает дерево и улучшает форму кроны, но и повышает его урожайность. Кроме того, это экономит время, которое весной или летом можно посвятить другим важным делам на участке.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
Основной признак этого времени года — устойчивая низкая температура (ниже 0 градусов по Цельсию) во многих районах Земли, на поверхность земли выпадает и ложится снег.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Тик-токеры победили? Дональд Трамп пообещал не запрещать доступ к платформе Игорь Буккер Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Жители деревни в Калужской области проснулись знаменитыми благодаря полюбившемуся россиянам сериалу
Экономим на побелке: секреты самостоятельного приготовления
Как убрать вмятину с авто без ремонта
Как избавиться от квадратных ягодиц
От кокаина для собак до умных туалетов: странные исследования на миллионы долларов
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
Почему нельзя покупать мандарины на улице
5 идеальных ювелирных подарков, которые можно подарить на Новый год
Сладкий новогодний стол: рецепты, которые под силу каждому
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.