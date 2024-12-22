Простая хитрость для защиты малинника зимой

Малина — неприхотливая культура, но её корневая система требует особого ухода. Чтобы растения росли здоровыми и давали обильный урожай, важно уделить внимание мульчированию.
Мульчирование помогает защитить малину от:
Особенно это актуально в первые годы выращивания, когда молодые растения наиболее уязвимы.
Часто дачники используют опилки, но у этого материала есть свои особенности:
Чтобы избежать этих проблем, опилки следует смешивать с нейтрализующими веществами. Например, добавьте в них золу или яичную скорлупу.
Процедуру можно проводить как весной, так и осенью. Осеннее мульчирование особенно важно — оно защищает корни от промерзания. Успейте завершить работу до первых морозов.
Главное правило — равномерно распределить слой мульчи по грядкам. Толщина слоя должна быть достаточной для обеспечения защиты, но не чрезмерной, чтобы корни могли дышать.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.