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Простая хитрость для защиты малинника зимой

1:27
Садоводство

Малина — неприхотливая культура, но её корневая система требует особого ухода. Чтобы растения росли здоровыми и давали обильный урожай, важно уделить внимание мульчированию.

Малина
Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Почему мульча так важна

Мульчирование помогает защитить малину от:

  • резких перепадов температуры,
  • появления сорняков,
  • быстрого высыхания почвы.

Особенно это актуально в первые годы выращивания, когда молодые растения наиболее уязвимы.

Как выбрать материал

Часто дачники используют опилки, но у этого материала есть свои особенности:

  • Опилки повышают кислотность почвы, что может негативно сказаться на состоянии малины.
  • Они активно впитывают азот из земли, лишая растения необходимого питания.

Чтобы избежать этих проблем, опилки следует смешивать с нейтрализующими веществами. Например, добавьте в них золу или яичную скорлупу.

Когда лучше мульчировать

Процедуру можно проводить как весной, так и осенью. Осеннее мульчирование особенно важно — оно защищает корни от промерзания. Успейте завершить работу до первых морозов.

Как правильно мульчировать

Главное правило — равномерно распределить слой мульчи по грядкам. Толщина слоя должна быть достаточной для обеспечения защиты, но не чрезмерной, чтобы корни могли дышать.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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