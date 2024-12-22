Горькие огурцы больше не проблема: три секрета

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Горькие огурцы — настоящее разочарование для любого огородника. Но избежать этой проблемы можно, соблюдая несколько важных правил.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Сорт имеет значение

Первое, с чего стоит начать, — правильный выбор сорта. Такие разновидности, как "Атос", "Бидретта", "Амелия" и "Герман", зарекомендовали себя как устойчивые к появлению горечи.

Главная причина неприятного вкуса — выработка вещества под названием кукурбитацин. Чтобы минимизировать его концентрацию, важно создать подходящие условия для роста огурцов.

Удачный выбор места

Одной из причин появления горечи может стать неправильное освещение.

Слишком затенённые места огурцам не подходят, но и постоянное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно. Идеальным вариантом будет участок в полутени, где плоды смогут формироваться в оптимальных условиях.

Режим полива

Для сладкого вкуса крайне важен правильный полив. Избыток воды, как и её недостаток, приводит к ухудшению вкусовых качеств.

Поливать огурцы следует 2-3 раза в неделю, используя тёплую воду температурой не ниже 25 градусов.

В начале роста на 1 кв. м требуется 5 литров воды.

На стадии активного развития расход увеличивается до 8-12 литров.

В конце сезона достаточно поливать раз в 10 дней, уменьшая объём до 4 литров на квадратный метр.

Как защитить от холода

Огурцы чувствительны не только к холодной воде, но и к низким температурам воздуха. Если наступило похолодание, накройте грядки укрывным материалом. Это поможет сохранить урожай.

Выращивание сладких огурцов требует внимания к деталям, но соблюдение этих простых рекомендаций гарантирует отличный результат.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

