Горькие огурцы больше не проблема: три секрета

Горькие огурцы — настоящее разочарование для любого огородника. Но избежать этой проблемы можно, соблюдая несколько важных правил.
Первое, с чего стоит начать, — правильный выбор сорта. Такие разновидности, как "Атос", "Бидретта", "Амелия" и "Герман", зарекомендовали себя как устойчивые к появлению горечи.
Главная причина неприятного вкуса — выработка вещества под названием кукурбитацин. Чтобы минимизировать его концентрацию, важно создать подходящие условия для роста огурцов.
Одной из причин появления горечи может стать неправильное освещение.
Слишком затенённые места огурцам не подходят, но и постоянное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно. Идеальным вариантом будет участок в полутени, где плоды смогут формироваться в оптимальных условиях.
Для сладкого вкуса крайне важен правильный полив. Избыток воды, как и её недостаток, приводит к ухудшению вкусовых качеств.
Поливать огурцы следует 2-3 раза в неделю, используя тёплую воду температурой не ниже 25 градусов.
Огурцы чувствительны не только к холодной воде, но и к низким температурам воздуха. Если наступило похолодание, накройте грядки укрывным материалом. Это поможет сохранить урожай.
Выращивание сладких огурцов требует внимания к деталям, но соблюдение этих простых рекомендаций гарантирует отличный результат.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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