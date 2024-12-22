Три хитрости со старым вареньем, которые увеличат урожай

Старое варенье — не повод для расстройства. Даже если продукт забродил, он всё ещё может принести пользу вашему участку. Вот три проверенных способа использовать его для повышения урожая.
Забродившее варенье привлекает насекомых, включая вредителей. Чтобы защитить деревья от яблоневой плодожорки, садоводы развешивают банки с вареньем на ветках. Насекомые попадают в сладкую ловушку, не успевая отложить яйца.
Эта техника работает и с другими вредителями, например, со стеклянницей. В период активного лёта бабочек банки с вареньем ставят под кусты смородины.
Забродившее варенье можно использовать как замену сахару для приготовления органических подкормок. Например, при изготовлении "бродилки" из травы или дрожжей.
Сахар в варенье питает бактерии, а натуральные дрожжи, образующиеся при брожении, дополнительно стимулируют рост растений. Такая подкормка безопасна и эффективна.
Растениям для роста необходим не только полив и удобрения, но и углекислый газ, особенно в закрытых теплицах. Чтобы насытить воздух этим газом, можно приготовить простую смесь: развести банку забродившего варенья в ведре воды.
Если варенье ещё не забродило, добавьте немного дрожжей, чтобы запустить процесс. На одну небольшую теплицу потребуется 2-3 ведра такой смеси. Кроме варенья, можно использовать испорченные ягоды или фрукты, например, гнилые яблоки.
Эти простые способы помогут увеличить урожай, не прибегая к химическим средствам. Кроме того, это экологично и безопасно для здоровья людей и животных.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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