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Три хитрости со старым вареньем, которые увеличат урожай

Садоводство

Старое варенье — не повод для расстройства. Даже если продукт забродил, он всё ещё может принести пользу вашему участку. Вот три проверенных способа использовать его для повышения урожая.

Малиновое варенье
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малиновое варенье

Способ 1: ловушки для вредителей

Забродившее варенье привлекает насекомых, включая вредителей. Чтобы защитить деревья от яблоневой плодожорки, садоводы развешивают банки с вареньем на ветках. Насекомые попадают в сладкую ловушку, не успевая отложить яйца.

Эта техника работает и с другими вредителями, например, со стеклянницей. В период активного лёта бабочек банки с вареньем ставят под кусты смородины.

Способ 2: удобрение для растений

Забродившее варенье можно использовать как замену сахару для приготовления органических подкормок. Например, при изготовлении "бродилки" из травы или дрожжей.

Сахар в варенье питает бактерии, а натуральные дрожжи, образующиеся при брожении, дополнительно стимулируют рост растений. Такая подкормка безопасна и эффективна.

Способ 3: углекислый газ для теплиц

Растениям для роста необходим не только полив и удобрения, но и углекислый газ, особенно в закрытых теплицах. Чтобы насытить воздух этим газом, можно приготовить простую смесь: развести банку забродившего варенья в ведре воды.

Если варенье ещё не забродило, добавьте немного дрожжей, чтобы запустить процесс. На одну небольшую теплицу потребуется 2-3 ведра такой смеси. Кроме варенья, можно использовать испорченные ягоды или фрукты, например, гнилые яблоки.

Эти простые способы помогут увеличить урожай, не прибегая к химическим средствам. Кроме того, это экологично и безопасно для здоровья людей и животных.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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