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Как выбрать материал для мульчи: топ-3 лучших решений

2:22
Садоводство

Мульчирование — один из самых эффективных методов ухода за растениями, который помогает улучшить плодородие почвы, сохранить влагу и подавить рост сорняков. Рассмотрим, как правильно мульчировать грядки, чтобы получить наилучшие результаты.

Щепа для мульчирования
Фото: commons.wikimedia.org by Dvortygirl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щепа для мульчирования

Как правильно мульчировать

Подготовьте почву

Прежде чем начать, важно, чтобы почва была хорошо увлажнена и прорыхлена. Это обеспечит лучшую усвояемость воды и питательных веществ.

Выберите подходящий материал для мульчи

Мульча бывает органическая и неорганическая. Органические материалы включают сено, солому, торф, опилки и компост. Эти материалы разлагаются, обогащая почву питательными веществами.

Неорганическая мульча, например, из пластика, камней или резины, может быть использована для более долгосрочной защиты, но она не обогащает почву органическими веществами.

Нанесите мульчу

Распределите мульчу равномерно на поверхности грядки слоем от 5 до 10 см. Со временем органическая мульча разлагается, предоставляя почве дополнительные питательные вещества.

Чем лучше мульчировать

Солома и сено

Эти материалы хорошо подавляют рост сорняков, сохраняют влагу и защищают корни растений от экстремальных температур.

Торф

Прекрасно удерживает воду, торф является отличным вариантом для мульчирования, особенно в засушливых регионах.

Компост

Компост не только служит мульчей, но и является отличным удобрением для почвы, улучшая ее структуру и обогащая питательными веществами.

Когда лучше мульчировать

Весной и осенью

Осенью мульчирование помогает сохранить тепло и влагу в почве зимой. Весной это предотвращает рост сорняков и защищает почву от пересыхания.

Влажная погода

Лучше всего мульчировать в влажные дни, когда почва уже хорошо насыщена влагой. Это позволяет мульче более эффективно удерживать влагу в почве.

Регулярность

Чтобы поддерживать оптимальное состояние почвы, регулярное мульчирование — важный процесс. Дополняйте слой по мере необходимости, чтобы поддерживать его защитные свойства.

Уточнения

Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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