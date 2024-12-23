Удобрение, которое приносит результаты уже в зимнее время

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники традиционно вносят удобрения весной или осенью, считая, что после снега они не принесут пользы. Однако опытные дачники имеют свою точку зрения, уверяя, что можно и нужно использовать зиму для подкормки растений. Как это работает?

Фото: Freepik by wirestock Зима

В чем заключается хитрость

Секрет этого метода прост: когда снег начинает таять, питательные вещества постепенно растворяются в воде и проникают в почву. Это позволяет обеспечить растения необходимыми веществами еще до наступления весны, ускоряя их рост, когда почва наконец прогреется.

Какие удобрения можно вносить зимой

Перепревший навоз. Его можно рассыпать прямо по снегу в декабре. По мере таяния он постепенно растворяется, насыщая почву полезными веществами.

Древесная зола. Эффект будет такой же, как у навоза, и зола будет впитываться в почву вместе с талыми водами.

Костная мука. Еще одно удобрение, которое можно использовать в зимний период.

Возможные недостатки

Основной риск этого метода — вероятность того, что удобрения будут смыты с участка талыми водами, особенно если участок имеет склонный рельеф. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо заранее позаботиться о создании поливочных канавок, которые помогут воде быстрее впитываться в почву. Также стоит предусмотреть защиту от ветра, чтобы зола и мука не унеслись.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

