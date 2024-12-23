Удобрение, которое приносит результаты уже в зимнее время

Многие огородники традиционно вносят удобрения весной или осенью, считая, что после снега они не принесут пользы. Однако опытные дачники имеют свою точку зрения, уверяя, что можно и нужно использовать зиму для подкормки растений. Как это работает?
Секрет этого метода прост: когда снег начинает таять, питательные вещества постепенно растворяются в воде и проникают в почву. Это позволяет обеспечить растения необходимыми веществами еще до наступления весны, ускоряя их рост, когда почва наконец прогреется.
Перепревший навоз. Его можно рассыпать прямо по снегу в декабре. По мере таяния он постепенно растворяется, насыщая почву полезными веществами.
Древесная зола. Эффект будет такой же, как у навоза, и зола будет впитываться в почву вместе с талыми водами.
Костная мука. Еще одно удобрение, которое можно использовать в зимний период.
Основной риск этого метода — вероятность того, что удобрения будут смыты с участка талыми водами, особенно если участок имеет склонный рельеф. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо заранее позаботиться о создании поливочных канавок, которые помогут воде быстрее впитываться в почву. Также стоит предусмотреть защиту от ветра, чтобы зола и мука не унеслись.
Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
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