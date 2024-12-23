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Удобрение, которое приносит результаты уже в зимнее время

1:33
Садоводство

Многие огородники традиционно вносят удобрения весной или осенью, считая, что после снега они не принесут пользы. Однако опытные дачники имеют свою точку зрения, уверяя, что можно и нужно использовать зиму для подкормки растений. Как это работает?

Зима
Фото: Freepik by wirestock
Зима

В чем заключается хитрость

Секрет этого метода прост: когда снег начинает таять, питательные вещества постепенно растворяются в воде и проникают в почву. Это позволяет обеспечить растения необходимыми веществами еще до наступления весны, ускоряя их рост, когда почва наконец прогреется.

Какие удобрения можно вносить зимой

Перепревший навоз. Его можно рассыпать прямо по снегу в декабре. По мере таяния он постепенно растворяется, насыщая почву полезными веществами.
Древесная зола. Эффект будет такой же, как у навоза, и зола будет впитываться в почву вместе с талыми водами.
Костная мука. Еще одно удобрение, которое можно использовать в зимний период.

Возможные недостатки

Основной риск этого метода — вероятность того, что удобрения будут смыты с участка талыми водами, особенно если участок имеет склонный рельеф. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо заранее позаботиться о создании поливочных канавок, которые помогут воде быстрее впитываться в почву. Также стоит предусмотреть защиту от ветра, чтобы зола и мука не унеслись.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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