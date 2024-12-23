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Почему амарант — идеальное растение для вашего сада

1:31
Садоводство

Амарант — это не только декоративное, но и полезное растение, которое не доставит хлопот в уходе. Посадив его один раз, можно забыть о необходимости покупать семена для следующего сезона.

Амарант
Фото: commons.wikimedia.org by Tubifex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Амарант

Место для посадки

Для амаранта нужно выбрать место с хорошей солнечной освещённостью. Он не боится солнечных лучей и требует, чтобы солнце светило ему не менее 6-8 часов в день. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной, с нейтральной или слабокислой реакцией.

Когда высевать

Амарант не требует выращивания рассады, семена можно высаживать прямо в открытый грунт, как только пройдёт угроза заморозков и почва на клумбе прогреется до нужной температуры.

Уход за растением

Полив амаранта в первые недели важен для успешного укоренения. Он предпочитает умеренный полив, но после того, как растение укоренится, стойко переносит засуху.

Не забудьте проредить всходы, чтобы растения могли развиваться равномерно и не мешать друг другу расти.

Подкормка

Амарант — неприхотливое растение, однако от удобрений, стимулирующих его рост, отказываться не стоит. Комплексные подкормки помогут растению лучше расти и развиваться.

Собираем семена

После окончания цветения амаранта дождитесь, когда семенные головки на стеблях высохнут. Именно тогда можно собирать семена для следующего сезона.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος - неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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