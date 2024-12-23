Народные методы борьбы с бурой пятнистостью клубники

Любые болезни клубники могут не только уменьшить урожай, но и привести к гибели растений. Чтобы сохранить здоровье кустов и получить богатый урожай, важно знать, как с ними бороться. Народные средства не только доступны, но и безопасны, как для растений, так и для людей. Рассмотрим наиболее распространённые заболевания клубники и способы их лечения.
Мучнистая роса: как избавиться с помощью доступных средств
Мучнистая роса появляется в виде белого налёта на листьях, побегах и плодах клубники. Первые признаки можно заметить на нижних листьях, и постепенно болезнь охватывает весь куст. Она ослабляет растение, снижая его стойкость к морозам, и возникает чаще всего из-за неправильного полива.
Раствор горчицы: 2 ст. ложки порошка горчицы на 10 литров тёплой воды. Поливать клубнику через день, чередуя с обычной водой.
Молочная сыворотка: 1 литр сыворотки на 10 литров воды. Опрыскивать кусты каждые три дня.
Мыльно-солевой раствор: 40 г хозяйственного мыла и 2 ст. ложки соли на 10 литров воды. Обрабатывать кусты раз в неделю.
Причиной фузариоза часто становятся жаркое лето или сорняки, которые не были удалены с грядки. Признаки болезни — высыхание листьев, стеблей и ягод.
Что делать
Как только появляются первые симптомы, необходимо выкопать поражённые кусты. Затем землю нужно пролить одним из растворов:
Это заболевание проявляется в виде бурых пятен на листьях клубники, которые затем переходят на соцветия, завязи и усы. Если не лечить, грибок может сильно ослабить растение.
Как бороться?
Белая пятнистость: как избежать распространения болезни
При белой пятнистости на листьях появляются красно-бурые пятна, которые становятся белыми и превращаются в дырочки. Чтобы избавиться от грибка, нужно удалить заражённые растения, а оставшиеся опрыскать слабым йодным раствором (30 мл на ведро воды).
Антракноз: как защитить клубнику от грибка
Антракноз развивается в дождливую погоду и вызывает появление тёмных пятен на листьях и стеблях, а также язвы на ягодах. Это заболевание требует быстрого вмешательства.
Как с ним справиться
С помощью этих народных рецептов можно эффективно справиться с болезнями клубники, не прибегая к химическим препаратам и защищая урожай.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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