Народные методы борьбы с бурой пятнистостью клубники

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любые болезни клубники могут не только уменьшить урожай, но и привести к гибели растений. Чтобы сохранить здоровье кустов и получить богатый урожай, важно знать, как с ними бороться. Народные средства не только доступны, но и безопасны, как для растений, так и для людей. Рассмотрим наиболее распространённые заболевания клубники и способы их лечения.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Мучнистая роса: как избавиться с помощью доступных средств

Мучнистая роса появляется в виде белого налёта на листьях, побегах и плодах клубники. Первые признаки можно заметить на нижних листьях, и постепенно болезнь охватывает весь куст. Она ослабляет растение, снижая его стойкость к морозам, и возникает чаще всего из-за неправильного полива.

Что поможет

Раствор горчицы: 2 ст. ложки порошка горчицы на 10 литров тёплой воды. Поливать клубнику через день, чередуя с обычной водой.

Молочная сыворотка: 1 литр сыворотки на 10 литров воды. Опрыскивать кусты каждые три дня.

Мыльно-солевой раствор: 40 г хозяйственного мыла и 2 ст. ложки соли на 10 литров воды. Обрабатывать кусты раз в неделю.

Фузариозное увядание: как спасти клубнику

Причиной фузариоза часто становятся жаркое лето или сорняки, которые не были удалены с грядки. Признаки болезни — высыхание листьев, стеблей и ягод.

Что делать

Как только появляются первые симптомы, необходимо выкопать поражённые кусты. Затем землю нужно пролить одним из растворов:

Раствор марганцовки.

Содовый раствор с йодом: 2 ст. ложки соды и 5 мл йода на 10 литров воды.

Раствор из доломитовой муки: 1 стакан муки на ведро воды.

Бурая пятнистость: как бороться с грибком

Это заболевание проявляется в виде бурых пятен на листьях клубники, которые затем переходят на соцветия, завязи и усы. Если не лечить, грибок может сильно ослабить растение.

Как бороться?

Йодный раствор: 40 г хозяйственного мыла, 30 г йода и 30 г соды.

Розовый раствор марганцовки: 5 г марганцовки на ведро воды.

Раствор древесной золы: стакан золы на литр воды. Настоять сутки, затем разводить в 10 литрах воды.

Белая пятнистость: как избежать распространения болезни

При белой пятнистости на листьях появляются красно-бурые пятна, которые становятся белыми и превращаются в дырочки. Чтобы избавиться от грибка, нужно удалить заражённые растения, а оставшиеся опрыскать слабым йодным раствором (30 мл на ведро воды).

Антракноз: как защитить клубнику от грибка

Антракноз развивается в дождливую погоду и вызывает появление тёмных пятен на листьях и стеблях, а также язвы на ягодах. Это заболевание требует быстрого вмешательства.

Как с ним справиться

Йодно-мыльный раствор: 20 г хозяйственного мыла и 30 капель йода на ведро воды.

Чесночный настой: 200 г чеснока на 10 литров воды, настаивать сутки в тёмном месте.

С помощью этих народных рецептов можно эффективно справиться с болезнями клубники, не прибегая к химическим препаратам и защищая урожай.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

