Какие сорта гортензии можно посадить в тени? Об этом знают далеко не все

Метельчатая гортензия предпочитает полутень, хотя хорошо себя чувствует на солнце.
Однако из-за воздействия прямых солнечных лучей соцветия могут мельчать, их окраска становится не такой яркой, а продолжительность цветения несколько сокращается. Поэтому лучше всего высаживать такое растение в полутени. Например, под деревьями в саду, но не вглубь него.
Черешковая гортензия также является теневыносливым, морозоустойчивым вьющимся растением. Этот сорт гортензии можно выращивать под забором или у северных стен вашего сада. Также может выращиваться в легкой тени от деревьев.
Древовидная гортензия неприхотлива, теневынослива, зимостойка. Наиболее привлекательной и желанной для садоводов является крупнолистная гортензия или макрофила.
При посадке гортензии добавьте в лунку торф, перегной и немного песка. Также можно удобрять растения с помощью минеральных или органических удобрений. Также желательно добавить в эту смесь сосновую или еловую хвою. Это поможет подкислить почву.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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