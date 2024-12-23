Какие сорта гортензии можно посадить в тени? Об этом знают далеко не все

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какие сорта гортензий хорошо растут в тени

Метельчатая гортензия предпочитает полутень, хотя хорошо себя чувствует на солнце.

Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Шебс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензии

Однако из-за воздействия прямых солнечных лучей соцветия могут мельчать, их окраска становится не такой яркой, а продолжительность цветения несколько сокращается. Поэтому лучше всего высаживать такое растение в полутени. Например, под деревьями в саду, но не вглубь него.

Черешковая гортензия также является теневыносливым, морозоустойчивым вьющимся растением. Этот сорт гортензии можно выращивать под забором или у северных стен вашего сада. Также может выращиваться в легкой тени от деревьев.

Древовидная гортензия неприхотлива, теневынослива, зимостойка. Наиболее привлекательной и желанной для садоводов является крупнолистная гортензия или макрофила.

Что положить в лунку при посадке гортензии

При посадке гортензии добавьте в лунку торф, перегной и немного песка. Также можно удобрять растения с помощью минеральных или органических удобрений. Также желательно добавить в эту смесь сосновую или еловую хвою. Это поможет подкислить почву.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

