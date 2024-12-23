Как выбрать сорта томатов, которые не трескаются

Выращивание помидоров в теплице стало настоящим вызовом из-за аномально жарких лет, особенно в средней полосе России и Сибири. Температура внутри конструкции часто поднимается до 50 градусов, что требует от дачника ежедневного ухода.
Но что делать, если времени на регулярные поливы и проветривание нет? Чрезмерное пересыхание почвы, а затем обильное увлажнение — главные причины появления трещин на плодах. Попробуем разобраться, как защитить помидоры и сохранить урожай.
1. Выбирайте устойчивые сорта
Современные селекционеры предлагают гибриды томатов, устойчивые к растрескиванию. У таких сортов плотная кожица и мякоть, что снижает вероятность повреждений даже в сложных условиях.
Например, гибриды от фирмы "Гавриш" — Алькасар, Аморе, Ля-ля-фа и Розалетта — показывают высокую стойкость к растрескиванию.
2. Улучшайте качество грунта
Почва с хорошей влагоемкостью позволяет избежать резких перепадов влажности.
Песчаный грунт: добавьте глину, дерновую землю, перегной.
Глинистая почва: внесите торф, песок и органику.
Торфянистый слой: улучшите дерновой землёй и перегноем.
Хорошо подготовленная почва обеспечит стабильное питание растений и защитит корни от пересыхания.
3. Регулярный полив — залог успеха
Главное правило — умеренный и равномерный полив:
В начале роста: 1 лейка (10 л) на 3 куста раз в 5 дней.
В период цветения: 10-15 л на 1 кв. м каждые 3 дня.
Если пересыхание избежать не удалось, проливайте почву постепенно, делая перерывы между поливами.
Для сохранения влаги используйте мульчирование — насыпьте слой перегноя, опилок или сухой земли.
4. Борьба с жарой
Высокие температуры делают кожицу плодов грубой, что увеличивает риск растрескивания. Способы охлаждения теплицы:
Проветривание: держите форточки и двери открытыми.
Затенение: покройте стены и крышу раствором извести.
Автоматизация: рассмотрите установку кондиционера или системы капельного орошения.
5. Своевременный сбор урожая
Собирайте томаты до полива. Если плоды останутся на кусте после увлажнения, они напитаются влагой и могут лопнуть.
При невозможности посещать дачу регулярно лучше снять помидоры в стадии технической зрелости — они успешно дозреют в домашних условиях.
Эти простые рекомендации помогут избежать трещин на плодах и сохранить урожай. Стабильное увлажнение, качественный грунт и правильный подбор сортов — основа успешного выращивания томатов.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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