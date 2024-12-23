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Как выбрать сорта томатов, которые не трескаются

3:03
Садоводство

Выращивание помидоров в теплице стало настоящим вызовом из-за аномально жарких лет, особенно в средней полосе России и Сибири. Температура внутри конструкции часто поднимается до 50 градусов, что требует от дачника ежедневного ухода.

Растрескавшийся помидор
Фото: commons.wikimedia. org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Растрескавшийся помидор

Но что делать, если времени на регулярные поливы и проветривание нет? Чрезмерное пересыхание почвы, а затем обильное увлажнение — главные причины появления трещин на плодах. Попробуем разобраться, как защитить помидоры и сохранить урожай.

1. Выбирайте устойчивые сорта

Современные селекционеры предлагают гибриды томатов, устойчивые к растрескиванию. У таких сортов плотная кожица и мякоть, что снижает вероятность повреждений даже в сложных условиях.

Например, гибриды от фирмы "Гавриш" — Алькасар, Аморе, Ля-ля-фа и Розалетта — показывают высокую стойкость к растрескиванию.

2. Улучшайте качество грунта

Почва с хорошей влагоемкостью позволяет избежать резких перепадов влажности.

Песчаный грунт: добавьте глину, дерновую землю, перегной.

Глинистая почва: внесите торф, песок и органику.

Торфянистый слой: улучшите дерновой землёй и перегноем.

Хорошо подготовленная почва обеспечит стабильное питание растений и защитит корни от пересыхания.

3. Регулярный полив — залог успеха

Главное правило — умеренный и равномерный полив:

В начале роста: 1 лейка (10 л) на 3 куста раз в 5 дней.

В период цветения: 10-15 л на 1 кв. м каждые 3 дня.

Если пересыхание избежать не удалось, проливайте почву постепенно, делая перерывы между поливами.

Для сохранения влаги используйте мульчирование — насыпьте слой перегноя, опилок или сухой земли.

4. Борьба с жарой

Высокие температуры делают кожицу плодов грубой, что увеличивает риск растрескивания. Способы охлаждения теплицы:

Проветривание: держите форточки и двери открытыми.

Затенение: покройте стены и крышу раствором извести.

Автоматизация: рассмотрите установку кондиционера или системы капельного орошения.

5. Своевременный сбор урожая

Собирайте томаты до полива. Если плоды останутся на кусте после увлажнения, они напитаются влагой и могут лопнуть.

При невозможности посещать дачу регулярно лучше снять помидоры в стадии технической зрелости — они успешно дозреют в домашних условиях.

Эти простые рекомендации помогут избежать трещин на плодах и сохранить урожай. Стабильное увлажнение, качественный грунт и правильный подбор сортов — основа успешного выращивания томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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