Три способа омолодить фиалку и сохранить сорт

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сенполия, или Узамбарская фиалка, — одно из самых популярных комнатных растений. Благодаря разнообразию сортов и уникальной красоте соцветий она украшает дома миллионов любителей цветоводства. Однако со временем пышное цветение сменяется увяданием, а куст теряет декоративность. Как вернуть ему былую красоту?

Фото: Own work by Kor!An (Корзун Андрей), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фиалка

Когда растение нуждается в омоложении

На третий год жизни сенполия радует самыми крупными и яркими цветами. Но со временем:

соцветия становятся мельче,

количество цветов сокращается,

нижние листья теряют привлекательность, а розетка обрастает зеленью.

Появляется оголённый стволик, и растение становится уязвимым к болезням. Именно в этот момент стоит задуматься об омоложении.

Способы восстановления

Для продления жизни сенполии можно использовать три основных метода.

1. Углубление стволика

Этот способ применим, если оголённая ножка растения не превышает 3 см и ещё не покрылась коричневой коркой.

Этапы процесса:

Выберите более глубокий горшок, насыпьте дренаж и немного свежего грунта.

Освободите корни растения от старой земли, слегка распушите их. При необходимости подрежьте длинные корешки.

Углубите растение в грунт до нижних черешков листьев.

Увлажните почву и ухаживайте за растением, как за пересаженным.

Через несколько недель появятся новые корешки, а розетка тронется в рост.

2. Укоренение розетки

Этот метод помогает:

возобновить растение из верхней розетки,

получить "деток" с сохранением сортовых признаков,

быстро добиться цветения.

Как это сделать:

Срежьте верхушку растения, оставив 1,5-2 см стебля.

Обработайте срез толчёным углём и подсушите его 20-30 минут.

Подготовьте небольшой вазон, заполнив его дренажом и грунтом.

Установите розетку в горшок, присыпьте субстратом до черешков и слегка увлажните.

Создайте тепличные условия, укрыв растение пакетом. Поддерживайте температуру +22…+25 °C, обеспечьте освещение и умеренное увлажнение.

Через 1,5-2 недели появятся корни, а спустя 2-3 месяца фиалка начнёт цвести.

3. Омоложение "головой"

Если стебель растения слишком огрубел, его можно укоренить в воде.

Порядок действий:

Срежьте верхушку стебля с розеткой, захватив 2-3 см ниже.

Удалите коричневую корку до зелёной ткани.

Обработайте срез углём и подсушите 20 минут.

Поместите "голову" в воду, дождитесь появления корней длиной 2 см, затем пересадите в грунт.

Эти методы подходят для омоложения сенполий любых сортов, включая химер и фэнтези. Они позволяют вернуть растению декоративность и продлить его цветение.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

