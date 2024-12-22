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Три способа омолодить фиалку и сохранить сорт

3:13
Садоводство

Сенполия, или Узамбарская фиалка, — одно из самых популярных комнатных растений. Благодаря разнообразию сортов и уникальной красоте соцветий она украшает дома миллионов любителей цветоводства. Однако со временем пышное цветение сменяется увяданием, а куст теряет декоративность. Как вернуть ему былую красоту?

Фиалка
Фото: Own work by Kor!An (Корзун Андрей), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фиалка

Когда растение нуждается в омоложении

На третий год жизни сенполия радует самыми крупными и яркими цветами. Но со временем:

  • соцветия становятся мельче,
  • количество цветов сокращается,
  • нижние листья теряют привлекательность, а розетка обрастает зеленью.

Появляется оголённый стволик, и растение становится уязвимым к болезням. Именно в этот момент стоит задуматься об омоложении.

Способы восстановления

Для продления жизни сенполии можно использовать три основных метода.

1. Углубление стволика

Этот способ применим, если оголённая ножка растения не превышает 3 см и ещё не покрылась коричневой коркой.

Этапы процесса:

  • Выберите более глубокий горшок, насыпьте дренаж и немного свежего грунта.
  • Освободите корни растения от старой земли, слегка распушите их. При необходимости подрежьте длинные корешки.
  • Углубите растение в грунт до нижних черешков листьев.
  • Увлажните почву и ухаживайте за растением, как за пересаженным.
  • Через несколько недель появятся новые корешки, а розетка тронется в рост.

2. Укоренение розетки

Этот метод помогает:

  • возобновить растение из верхней розетки,
  • получить "деток" с сохранением сортовых признаков,
  • быстро добиться цветения.

Как это сделать:

  • Срежьте верхушку растения, оставив 1,5-2 см стебля.
  • Обработайте срез толчёным углём и подсушите его 20-30 минут.
  • Подготовьте небольшой вазон, заполнив его дренажом и грунтом.
  • Установите розетку в горшок, присыпьте субстратом до черешков и слегка увлажните.
  • Создайте тепличные условия, укрыв растение пакетом. Поддерживайте температуру +22…+25 °C, обеспечьте освещение и умеренное увлажнение.
  • Через 1,5-2 недели появятся корни, а спустя 2-3 месяца фиалка начнёт цвести.

3. Омоложение "головой"

Если стебель растения слишком огрубел, его можно укоренить в воде.

Порядок действий:

  • Срежьте верхушку стебля с розеткой, захватив 2-3 см ниже.
  • Удалите коричневую корку до зелёной ткани.
  • Обработайте срез углём и подсушите 20 минут.
  • Поместите "голову" в воду, дождитесь появления корней длиной 2 см, затем пересадите в грунт.

Эти методы подходят для омоложения сенполий любых сортов, включая химер и фэнтези. Они позволяют вернуть растению декоративность и продлить его цветение.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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