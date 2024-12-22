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10 растений для тех, кто не умеет ухаживать за цветами

2:53
Садоводство

Вы мечтаете об уюте, который создают живые растения, но боитесь, что за ними потребуется сложный уход? К счастью, есть цветы, которым не страшны ни редкий полив, ни недостаток солнечного света. Они не только украсят ваш интерьер, но и улучшат микроклимат в доме.

Гардения
Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гардения

1. Хлорофитум — чемпион по неприхотливости

Этот универсальный цветок способен выжить даже в самых суровых условиях. Ему не нужен ежедневный полив, он отлично переносит сухой воздух и тень. Хлорофитум не только украшает дом, но и очищает воздух, а также защищает от электромагнитного излучения.

2. Молочай — крепкий и выносливый

Молочай не боится длительных засух и прекрасно чувствует себя без частых пересадок. Однако стоит помнить, что сок растения ядовит, поэтому при уходе за ним лучше быть осторожнее.

3. Герань — яркая и простая в уходе

Герань радует пышным цветением при минимальном уходе. Хотя ей требуется регулярная пересадка, она легко справляется с недостатком внимания, продолжая цвести в течение всего сезона.

4. Цикламен — долгий период цветения

Этот красивый цветок способен радовать вас своими бутонами больше полугода. Главное — обеспечить регулярный полив и хорошее освещение.

5. Антуриум — любитель влаги

Антуриум любит влажный климат, поэтому его нужно поливать чаще других. Ежегодная пересадка и рыхлый грунт обеспечат растению пышное цветение.

6. Гардения — жасминовая роза

Гардения очаровывает нежными белыми цветами. Для неё достаточно поддерживать влажность воздуха и изредка подкармливать соком лимона, чтобы она радовала вас с весны до осени.

7. Эухарис — рождественская звезда

Этот цветок начинает цвести в декабре и не требует сложного ухода. Он прекрасно чувствует себя вдали от солнечного света и не боится изменений температуры.

8. Кроссандра — яркий фейерверк

Хотя Кроссандра требует своевременного полива, она спокойно переносит недостаток солнечного света. Ее пышные соцветия напоминают маленький фейерверк

9. Сенполия — фиалка в новом обличье

Сенполии любят умеренное освещение и регулярный полив. Они украшают дом красивыми голубыми бутонами, которые закрываются от яркого солнца.

10. Каланхое — лекарственный цветок

Каланхое не только радует своим внешним видом, но и обладает лечебными свойствами. Оно переносит перепады температуры, не нуждается в частом поливе и может цвести даже в тени.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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